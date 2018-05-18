İlk iftarda 2 bin 500 kişi aynı sofrada buluştu

Çaldıran Kapalı Pazar Yeri’nde Yeşilöz, Kamil Ocak, Yeşiltepe mahallelerini buluşturan iftara Belediye Başkanı Mustafa Ak, eşi Hatice Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi bütün masaları ziyaret edip “Hayırlı Ramazanlar” dileyen Başkan Ak, "Birlik ve beraberlik içinde hayırlı bir Ramazan geçirmeyi diliyorum. Bunun için komşunun komşuya sahip çıkması gerekiyor. Zenginlerin fakirleri hatırlaması gereken bir aydayız. İhtiyaç sahiplerine hep beraber sahip çıkmalıyız. Bu mübarek ayda hepimiz birbirimize dua edelim. Bu ay Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ay, bol bol Kur’an-ı Kerim okuyalım" dedi.

2 bin 500 kişiyi aynı sofra etrafında buluşturan iftarda Filistin’de yaşananlara da değinen Ak, “Filistin ve Kudüs’te insanlar katlediliyor. Bu zulmü yapan İsrail’i lanetliyoruz, bu zulmün hesabını verecekler. Filistin’de şehit olanlara ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yaşlı, engelli ve kimsesizlere sahip çıkın” talimatını yerine getirmeye çalıştıklarını da vurguladı. İftar sonrasında Başkan Ak, başta çocuklar olmak üzere mahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların sevgi gösterileri nedeniyle yürümekte zorlanan Başkan Ak, birlikte fotoğraf çektirme isteklerini de tek tek yerine getirdi. Başkan Ak’a eşlik eden Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin sevimli maskotları Gümüş ve Ihlamur da çocukların ilgi odağı oldu.