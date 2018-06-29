Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 17:20

İlk ziyareti Kızılcahamam’a oldu

24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri’nden sonra Ankara Bölge Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam’a geldi.

İlk ziyareti Kızılcahamam’a oldu

29 Haziran 2018 17:20


27. Dönem Ankara 2. Bölge Milletvekili seçilen Emrullah İşler, cuma namazından önce Kızılcahamam‘a geldi. Cuma namazı çıkışında halk ile selamlaşan İşler, Belediye Başkanı Muhittin Güney’i makamında ziyaret etti.


Başkan Güney, tekrar milletvekili seçilen hemşehrisi İşler’e ilk ziyaretini Kızılcahamam’a yaptığı için çok teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. İşler, Kızılcahamam ziyaretinde yeni hizmete giren Kızılcahamam Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastane yönetimine ve Kızılcahamam’a hayırlı olmasını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç