İlk ziyareti Kızılcahamam’a oldu

27. Dönem Ankara 2. Bölge Milletvekili seçilen Emrullah İşler, cuma namazından önce Kızılcahamam‘a geldi. Cuma namazı çıkışında halk ile selamlaşan İşler, Belediye Başkanı Muhittin Güney’i makamında ziyaret etti.

Başkan Güney, tekrar milletvekili seçilen hemşehrisi İşler’e ilk ziyaretini Kızılcahamam’a yaptığı için çok teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. İşler, Kızılcahamam ziyaretinde yeni hizmete giren Kızılcahamam Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastane yönetimine ve Kızılcahamam’a hayırlı olmasını diledi.