İlköğretim Haftası Gölbaşı'nda törenle kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, TEK İlkokulu'nda İlköğretim Haftası kutlandı.

Törene; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci, birim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlköğretim Haftası ile ilgili konuşma gerçekleştiren Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, “Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için temel koşul eğitim seviyesinin yükselmesinden geçmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetin temel ülküsü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaktır ve bu ancak eğitim ile mümkündür. Çünkü akılcı, analiz eden, düşünen, ülkesini ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir. Bireyler eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikimlerini değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerini de gelecek nesillere aktarır” dedi.

Kaymakam Baydar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için de şunları söyledi:

“Değerli anne-babalar, ‘Eğitim Ailede Başlar' felsefesine uygun olarak çocuklarımıza rol model olmalı, sevgi ve şefkatimizle öğretmenlerimizle işbirliği içinde çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamalı ve onların destekçisi olmalıyız. Değerli öğretmenler öğrencilerinizi çağa ayak uyduran bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, düşünen, analiz eden, yaratıcılığını ön plana çıkaran, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetiştirmek sizlerin en temel görevinizdir ve çocuklarımız sizlere emanettir. Kıymetli öğrenciler, okuyan, düşünen, analiz eden ülkesinin milli ve manevi değerlerine sahip, özgüveni olumsuzlukları/tehlikeleri bertaraf etmek adına sorgulayıcı ve bunun içinde düşünen bireyler olmalı ve bol bol okumayız. Bizler yöneticiler olarak geleceğimiz olan çocuklarımızı, ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli insan gücü özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunma çabası ve sorumluluğu olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından folklor, şiir okunması ve çeşitli gösterilerin ardından tören son buldu. Törende aynı zamanda bir ilkokul öğrencisinin Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan'a Türk Bayrağı takdim etmesi büyük beğeni aldı.