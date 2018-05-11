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11 Mayıs 2018 23:24

İlkokul öğrencilerinden anlamlı program

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerince hazırlanan “Ömrün Su Gibi Aziz Olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan sergi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ziyarete açıldı.

İlkokul öğrencilerinden anlamlı program

11 Mayıs 2018 23:24


Su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen “Ömrün Su Gibi Aziz Olsun” etkinliği, ilçe meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün önemini belirten konuşmayı yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ertuğrul İpek, projeye destek olan ASKİ Müdürlüğüne, Kızılcahamam Kaymakamlığına, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.


Öğrenciler tarafından şemsiye gösterisi, şiir okuma, minikler ront gösterileri yapıldı. Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni Dursun Çalışkan kendi yazdığı şiiri seslendirdi, ardından yağmur duası hakkında katılımcılara ve öğrencilere bilgi verilerek, ASKİ çalışanlarının hazırladığı tiyatro gösterisi sergilendi.


Etkinliğe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve öğrenci aileleri katıldı. Proje kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kızılcahamam Müftülüğünce görevlendirilen vaiz tarafından da yağmur duası edildi.




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