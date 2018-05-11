İlkokul öğrencilerinin koleksiyon sergisi göz doldurdu

Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu, henüz birinci sınıftaki minik öğrencilerin koleksiyonlarından oluşturan serginin kapılarını ziyaretçilere açtı. Okul girişinde asılı bulunan “Mutlu Çocuk Öğrenir” yazılı pankartı gören ziyaretçiler, okuldaki Z Kütüphanesi, oyun atölyesi ve laboratuarlardaki çalışmaları tebessümle izledi.

Çocukları kendinden emin bireyler olarak geleceğe hazırlamak için yaptıkları çalışmalara dair bilgi veren Okul Müdürü Erhan Görkemli, her eğitim öğretim yılı başında Öğretmenler Kurulu Toplantısında kendilerine eğitim politikası belirlediklerini, geçen yıl “Mutlu Çocuk Öğrenir” bu yıl da “Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar” sloganıyla eğitim öğretim yılına başladıklarını belirtti.

Türk Kızılayıyla işbirliğinde bu yıl üçüncü kez kan bağışı kampanyası yürüttüklerini söyleyen Görkemli, “Annem ve Babamla Bir Milyon Sayfa Kitap Okuyorum’’ kampanyası” ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı aşıladıklarını kaydetti. Görkemli, “Kitaplar Dile Geldi, Seyri Size Kaldı” projesi miniklerin okudukları kitapları muhteşem bir şekilde sunduklarını belirtti.

Çocukların mizah ve zeka gelişimlerine katkı sunmak adına karikatür çalışmaları düzenlediklerini aktaran okul müdürü, çocukların hobi edinmelerinin yetişmelerinde çok etkili olduğunu belirterek, koleksiyon sergisi düzenlediklerini söyledi.