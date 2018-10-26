İmam tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine elindeki poşette yapılan aramada 775 sikke ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Zanlının Muğla'da görevli imam olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde uygulamalarına aralıksız devam eden Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin önünde elinde poşetle bekleyen ve şüpheli hareketleri olan E.Y'yi durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde bunların kendisine ait olduğunu ve satmak için Ankara'ya getirdiğini söyledi.

Yapılan incelemede E.Y.'nin Muğla'da görevli bir imam olduğu belirlendi. Polis tarafından yetkililere teslim edilmek üzere sikkelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.