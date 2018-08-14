İnşaat firmasından döviz bozdurana 20 bin lira indirim

Başkent’teki bir inşaat firması, miktarı fark etmeksizin, elindeki dövizi bozdurup dekontunu getirene, yeni projesindeki ev satışlarında 20 bin lira fazladan indirim yapma kararı aldı.

Kampanyayı gerçekleştiren Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteahhit Orhan Ünsal, “Hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok zor günlerden geçiyor Özellikle, Amerika merkezli bir ekonomik abluka altında. Aslında, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘bu bir ekonomik savaş.’ Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, ‘Nasıl bir katkı sağlayabiliriz, bu ekonomik ablukayı nasıl kırabiliriz, bu anlamda biz ne yapabiliriz?’ diye düşündük” dedi.

Bir katrilyonluk katkı hedefleniyor

Ankara’nın Eryaman Bölgesinde “Meva Şehir” adıyla bir emlak projesine sahip olduklarını belirten Ünsal, “Projemiz yaklaşık bin 800 konutlu bir proje. İçinde AVM’si, okulu olan konsept bir proje ve kaynak olarak da yaklaşık 2 katrilyon değerinde bir proje. Biz bu projemizden bir katrilyonu, bu kampanyayla ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Bu kampanyada özellikle altını ve dövizi olan vatandaşlarımızın, aynı zamanda gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizde yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla projemizde fazladan 20 bin TL indirim yaparak, makbuzlarıyla gelen vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla böyle bir kampanya düzenledik” dedi.

Döviz bozdurmada limit yok

Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Ünsal, döviz bozdurarak indirimden faydalanmak isteyenlerin, bozduracakları döviz miktarıyla ilgili olarak ise “Hiçbir limit yok. Aslında burada, yastık altındaki döviz, altın, TL ne varsa bunu ekonomiye kazandırmak çok önemli. Biz burada herhangi bir sınır koymadık. 100 dolar da bozdursa, sonuçta bir ev alacak parası varsa onu biz ekonomiye kazandırmak adına bu indirimi sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TL’de kalan vatandaşlarımızı da tebrik ve takdir etmek lazım çünkü onlar TL’de kalmış, dövize veya altına paralarını bağlamamışlar. Ülkelerine sahip çıkmak adına bunu yapmışlar. Dolayısıyla da TL’de kalan vatandaşlarımıza da aynı indirimi sağlıyoruz.”

Projenin zaten indirimli bir proje olduğunu da ifade eden Ünsal, “Bu indirime bir de fazladan bu kampanyanın 20 bin TL’si dahil oluyor. Dolayısıyla, vatandaşlar çok avantajlı bir şekilde ev sahibi olma imkanına sahip oluyor” şeklinde konuştu.

Vadesiz-Faizsiz mevduat hesabında bekletme garantisi

Kampanya hedeflerinin bir katrilyon kaynak sağlamak olduğunun da altını çizen Ünsal, “Bu kaynağı da biz, vadesiz-faizsiz mevduat hesabı açtırarak, ekonomiye, devletin kullanımına sunmak istiyoruz. Bunu da bir yıl bekleteceğimizin garantisini veriyoruz” dedi.

“Türkiye düşerse İslam düşecek”

Ünsal şöyle devam etti:

“Her Türk vatandaşı, ülkesine sahip çıkma adına, bir çeyrek altını dahi varsa onunla bu ülkeye, bu ekonomiye sahip çıksın. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, gerçekten, bu bir savaş, bu ekonomik bir savaş. Bugüne kadar bizim üzerimizde birçok oyun denediler, darbe denediler, Hendek Savaşını denediler, sınırları kuşattılar ama hiç birinde başarılı olamadılar. Bugün son perdeyi oynuyorlar, bugün son perde olarak ekonomik savaşı denediler. Ülkemizin ekonomisi üzerine Amerikan merkezli birçok noktadan saldırı var şu anda, ekonomideki kuşatmayı kırmak için de bugün vatandaşlarımızın duyarlı olma zamanı. Cebinde ya da sandığında bir çeyrek altın dahi olsa, ekonomiye katma adına, bozdurup TL’ye çevirdikten sonra da bankaya koymalarını tavsiye ediyorum. Hakikaten, bu bizim savaşımız, bu milletin savaşı, bu Türkiye Cumhuriyetinin savaşı, aslıda bu, İslam’ın savaşı. Türkiye düşerse, İslam düşecek. Türkiye’nin hem coğrafyada lider bir ülke konumunda bulunması nedeniyle, İslam ülkelerinin lideri olabilecek vasfa sahip olması nedeniyle bugün bazı İslam ülkelerinden de destek açıklamaları duyuyoruz. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor. Türkiye, bu coğrafya için çok önemli bir ülke, İslam için önemli bir ülke. Dolayısıyla da en başta da vatandaşımız duyarlı olması lazım ki diğer Müslüman ülkelerden de destek alabilelim.”

Almanya’da yaşayan Ferit Çelik ise Türkiye’ye tatile geldiğini ve kampanyadan haberdar olduğunu belirterek, ”Özellikle, bu dönemde bizim de bir katkımız olsun diye kampanyaya katıldık, dövizimizi bozdurduk” dedi. Kendilerine ev alırken 20 bin lira indirim uygulandığını belirten Çelik, “Almanya’da yaşayan, vatansever bir Türk vatandaşı olarak, kazancımı, dövizimi bozdurup ekonomimize, devletimize bir katkı sağlamak için bu kampanyaya katıldım. Bunu da bütün diğer gurbetçi kardeşlerimizden, dostlarımızdan istiyorum. Bu kampanyaya katılsınlar, ekonomimizi ve ülkemizi bu konuda destekleyelim” dedi.

Yusuf Tes ise, “Dövizini bozdurana 20 bin TL indirimle ev satılacağını duydum. En kısa sürede yakınlarıma ulaştım, yurt dışında bulunan yakınlarıma ulaştım. Orhan Bey’in döviz karşılığında daire alanlara 20 bin TL indirim yaptı, Ben de yakınlarıma, Etimesgut Bölgesinde bulunan projesinden daire aldım” sözlerini kaydetti.

Müyesser Bıyıklı, “Şu anda bizim ev almak gibi bir niyetimiz yoktu. Kesinlikle öyle bir düşüncemiz de yoktu fakat biz, Cumhurbaşkanımıza destek amaçlı, altınlarımı, bileziklerimi bozdurdum, olan dövizimi bozdurdum. Ayrıca, Orhan Bey’in de projesine tam destek olarak, ona inandığım ve güvendiğim için ev aldım” ifadesini kullandı.

Bıyıklı, döviz bozdurduğu için kendisine 20 bin lira indirim yapıldığını belirterek ,“Devlete destek olmak amacıyla bize de indirim yaptı” şeklinde konuştu.

Müyesser Bıyıklı sözlerini şöyle noktaladı:

“Devletimizin yanında olanlar, vatanını, milletini sevenler, bu durumdan devletimiz karlı çıkacaktır. Secdeye anlını koymayan insanlara gülünç olmamak için herkesin, duyarlı insanların, bu kampanyaya destek olmasını canı gönülden diliyor, istiyorum. Cenab-ı Hakk, her zaman doğrunun, dürüstün yanındadır.”