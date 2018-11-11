İnsani Gelişme Zirvesi'nde Yenimahalle'ye plaket

Yenimahalle Belediyesi'nin insan odaklı hizmet ve yatırımları, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından BM kriterlerine göre yaptırılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda plaketle taçlandırıldı. Yenimahalle “İnsani Gelişme Endeksi” raporuna göre 186 belediye içerisinde “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda, 12'nci sırada yer aldı.

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 186 ilçede yapılan araştırmaya göre Yenimahalle, geçen yıla oranla yükseldi. İlçelerin insani gelişme düzeyine göre yeşil, mavi, sarı ve kırmızı bölge olarak 4 ana grupta toplandığı çalışmada; eğitim, sağlık, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada Yenimahalle, 30 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda, 12'inci sırada yer aldı.

“İnsani Gelişme Zirvesi”ne katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, plaketini İNGEV Başkanı Vural Çakır'dan aldı.

Çakır, yaptığı açıklamada “Yeşil ve mavi bölgede yer alan ilçelerde kolay kolay belediye başkanı değişmez” dedi.

Başkan Yaşar ise, “Yenimahalleli vatandaşların sadece modern fiziki şartlarda, altyapı sorunu kalmamış bir ilçede yaşamasının yanı sıra onların sosyo-kültürel, eğitim ve sağlık hizmetlerine de ulaşmalarını sağlamak için çaba harcıyoruz. İnsan odaklı pek çok proje ürettik. Hizmet üretirken vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuk. Yaptıklarımızın karşılığını bu şekilde alıyor olmak bizi mutlu ediyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyerek araştırmayı yapan ve zirvede emeği geçen herkese teşekkür etti.