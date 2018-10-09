İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'nin af teklifi ile ilgili olarak, "Milletin tansiyonunu ölçmek ve kulakları alıştırmak için, ucu açık, belirsiz bir takım demeçler veriyorlar. İktidarın bu konudaki duruşunu anlayamadık" dedi.

Akşener, İP Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, geçen hafta evinin önünde yaşanan olaya değinerek, “Yaşadığımız onca şeye rağmen artık daha beteri olmaz' diyorduk ya. Sayın Bahçeli yaptı yapacağını. Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Ne Türkiye'ye ne Türk milliyetçiliğine bir gelecek vaat etmediğini açıkça ortaya koydu. Sayın Bahçeli, sen Cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Milliyetçilik bin 100 odalı Saray'ın bahçelerinde kök salmaz Sayın Bahçeli. Kongrede karşıma çıkacak cesaretin yok. Kendi seçtiğin delegenin önüne çıkacak cesaretin yok. İstanbul'da aday gösterecek cesaretin yok” ifadelerini kullandı.

MHP'nin af teklifi konusunda ise Akşener, “Düne kadar idam diyerek siyasi rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi ‘af' diyerek yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz, iktidarın küçük ortağı bir af teklifi hazırladı. Peşinden iktidar 'devlete karşı işlenen suçları' gündeme getirdi. Milletin tansiyonunu ölçmek ve kulakları alıştırmak için, ucu açık, belirsiz bir takım demeçler veriyorlar. İktidarın bu konudaki duruşunu anlayamadık. Terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Zimmetlileri, rüşvetçileri, yağmacıları affedelim diyorlar" dedi.

Mckinsey ile anlaşma ile ilgili olarak ise Akşener, "Mckinsey ile tüm ilişkinizi kestiniz mi? Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçti de siz milletin tepkisini mi yumuşatıyorsunuz? Sayın Erdoğan'ın önüne anketler gelmiş olacak ki, damat falan dinlemedi, o da olmaz dedi. Damat beyin şifası yok, lafı çok. ‘Mckinsey'ye karşı çıkmak, ya cehalet ya ihanettir' dedi” şeklinde konuştu.

Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi'ne değinen Akşener, "Bir fon düşünün ki, kaynağı belli değil, hiç bir kurala, denetime tabi değil, vergi, harç, tapu masrafı, noter ücreti, hiçbir şey ödemiyor. Bu fonun amacı kalkınmayı desteklemek değil. Bu fon üzerinden yabancılar, olağanüstü avantajlarla, krizden etkilenip değeri ne kadar şirket ve gayrimenkul varsa, bedavaya alabilecekler” diye konuştu.

Öte yandan, toplantıda Akşener'e bakır tepsi hediye edildi.