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13 Eylül 2017 16:36

İpek Yolu’nda "Türk Kervansarayları Kültür Gezisi" devam ediyor

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "İpek Yolu Türkiye Güzergahında Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanlar ve Kervansaraylar Eğitim-Bilim ve Kültür Gezisi" tüm hızıyla devam ediyor.

İpek Yolu’nda

13 Eylül 2017 16:36


"İpek Yolu Türkiye Güzergahında Selçuklu ve Beylikler Dönemi Hanlar ve Kervansaraylar Eğitim-Bilim ve Kültür Gezisi" sürüyor. İlk gün Ankara-Konya arasında bulunan Zıvarık Hanı, Obruk Han, Zazadin Hanı, Horozluhan ile Konya il merkezindeki Karatay Medrese, Sırçalı Medrese, Alaaddin Camii gibi başyapıtlar yerinde incelendi. Konya’dan sonra Karaman il merkezindeki Hâtuniye Medresesi ve İmaret Camii gibi tarihi yapılarda detaylı incelemelerde bulunuldu. İlk günün son ziyareti Ulukışla’da menzil kervansaraylarından sayılan Öküz Mehmet Paşa Külliyesi’ne yapıldı.


Programın ikinci günü öğleye kadar Adana il merkezi gezildi. Ulu Camii Külliyesi, Büyük Saat ve Yağ Camii yakından görüldü ve bir takım tetkiklerde bulunuldu. Geziye refakat eden Prof. Dr. Gönül Cantay ziyaret edilen mekanlarda ilmi birikimini katılımcılarla paylaşırken, gezi otobüsü ikinci günün son durağı olan Kahramanmaraş’a doğru yol alıyor.




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