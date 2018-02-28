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28 Şubat 2018 11:26

İpsala Gümrük Kapısı’nda bin 30 adet cep telefonu ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’nda bir tırın kabininde piyasa değeri 590 bin TL olan bin 30 adet cep telefonu ele geçirildi.

İpsala Gümrük Kapısı’nda bin 30 adet cep telefonu ele geçirildi

28 Şubat 2018 11:26


Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen tırda kabin kontrolü yapılmadan önce şoförü A.K.’ye gümrüğe tabi eşyası olup olmadığı sorulduğunda “yoktur” cevabı alınması üzerine kontrole başlandı.


Kontrol esnasında kabinde yatak kısmına gizlenmiş vaziyette 5 adet çanta bulundu. Çantalar açılarak yapılan aramada içlerinde çok sayıda cep telefonu olduğunun görülmesi üzerine tır, gümrük muhafaza ekipleri tarafından refakatle x-ray taramasına yönlendirildi.


Yapılan x-ray taraması sonucunda araçta gizlenmiş başka bir kaçak eşya olmaması üzerine tır şoförü ve cep telefonu dolu çantalar nezaretle müdürlüğe getirildi. Yapılan sayım sonucunda 5 adet çanta içerisinde LG ve Samsung markalarına ait farklı modellerde piyasa değeri 590 bin TL olan bin 30 adet cep telefonu ele geçirildi.


İpsala Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimat doğrultusunda cep telefonlarına el konuldu. Tır şoförü hakkında savcılık nezdinde başlatılan soruşturma ise devam ediyor.




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