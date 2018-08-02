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02 Ağustos 2018 14:12

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter hesabından ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımı kınadı.

IHAAW141214-SIY/02-08-2018 - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter hesabından ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımı kınadı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter hesabından ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımı kınadı.

02 Ağustos 2018 14:12

02.08.2018 14:12:14 TSI NNNN




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