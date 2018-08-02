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İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter Hesabından ABD'nin Türkiye'ye Karşı Uyguladığı Yaptırımı Kınadı.
02 Ağustos 2018 14:12
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter hesabından ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımı kınadı.
IHAAW141214-SIY/02-08-2018 - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter hesabından ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımı kınadı.
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02 Ağustos 2018 14:12
02.08.2018 14:12:14 TSI NNNN
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