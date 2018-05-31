İran Keçiören’e konuk oldu

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne İran İslam Cumhuriyeti konuk oldu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’İran ile aramızdaki iş birliği cumhurbaşkanlarımız, hükümetlerimiz ve yerel yönetimler nezdinde güçlenerek devam ediyor’’ dedi.

Keçiören Belediyesinin dost ve kardeş ülkeleri buluşturduğu 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne bu kez İran İslam Cumhuriyeti konuk oldu. Ödüllü İranlı Hafız Rahim Şerifi’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İran’ın köklü tarihine değinerek, ’’Bugün kadim medeniyetlerden İran’a ve aynı zamanda Orta Anadolu’dan Kırıkkale’ye misafir olacağız. İran ile dostluğumuz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Aramızdaki iş birliği cumhurbaşkanlarımız, hükümetlerimiz ve yerel yönetimler nezdinde güçlenerek devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed İbrahim Taherianferd, Başkan Ak’a teşekkür ederek, ’’İran ve Türkiye ilişkileri her geçen gün güçleniyor. Bu programlar vesilesiyle kültürel ilişkiler de sağlamlaşıyor. Türkiye ve İran bölgenin iki önemli gücü. Bu nedenle iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesi bölgeye de katkı sağlıyor’’ şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İran kültüründen esintiler sunulan gecede Ressam Aliguli Merdani sahnede canlı performans sergileyerek, yaptığı tabloyu Başkan Ak’a hediye etti. İlahi grubunun sahne aldığı programda Sema Müzik Grubu da İran ezgilerinden örnekler sundu. Gecede ayrıca İran geleneksel spor sanatlarından zorhane gösterisi büyük beğeni topladı. İran ve Kırıkkale Kültür Evleri’nin açıldığı gecede Başkan Ak’a İran halısı ve İran hat sanatının yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Başkan Ak ve İran Büyükelçisi Taherianferd’in yanı sıra Kültür Müsteşarı Hasan Seferhani, AK Parti Ankara Milletvekili adayları Zeynep Yıldız, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Kırıkkale Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya, Meclis üyeleri, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.