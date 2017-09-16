İran’dan Ankaralı sanayicilere serbest bölgede yatırım teklifi

İki ülke binlerce yılı bulan bir dostluk ve kardeşlik ilişkisine sahip” dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), İran Büyükelçiliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İran İş Konseyi iş birliğiyle düzenlenen “İran Makü Serbest Ekonomi Bölgesi Tanıtım Toplantısı” Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Program dahilinde bir konuşma gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, İran’ın, ülkenin önemli bir ticaret partnerlerinden biri olduğuna işaret ederek, bunun daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Özdebir, “İran, 600 yıldır sınırlarımızın değişmediği önemli bir komşumuz. İki ülke binlerce yılı bulan bir dostluk ve kardeşlik ilişkisine sahip. Ancak bu durum ticari ilişkilere yeterince yansımıyor. Her iki ülke de 80 milyonluk genç nüfusuyla önemli bir pazar haline geldi. Bu anlamda önemli bir iş potansiyeli taşımaktadır. İran enerji kaynağı üreticisi olduğu için yatırımcılara gayet ucuz enerji imkanları sunmaktadır. Ayrıca 500 bin hektar üzerine kurulan Makü Serbest Bölgesi, Türkiye sınırına yakınlığıyla her iki ülke için de üretim yapacak firmalar açısından önemli bir üretim üssü potansiyeli taşımaktadır” diye konuştu.

“Hedef 30 milyar dolar”

Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi hedefinin 30 milyar dolar olduğunu söyleyen Özdebir, “Bu hedefe ulaşabilmek için de daha fazla iş birliği, daha fazla ticaret ve daha fazla karşılıklı yatırımlar yapmalıyız. İki ülke ticaretini artırmak için de önümüzdeki dönemde Ankaralı sanayicilerimizle beraber Makü Serbest Bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

İran Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ise Türkiye ve İran arasında kültür ve tarihsel bağ bulunduğuna dikkat çekerek, “İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ekonomik anlamda günden güne gelişme göstermektedir. İran çok büyük bir pazar ve sanayiciler için getirisi çok büyük. Hükümetimiz, Türk yatırımcılara her türlü gereken kolaylığı sağlıyor” dedi.

Makü Serbest Ticari Bölgesi Genel Müdürü Hüseyn Furuzan ise Makü Serbest Bölgesinin çok önemli avantajlarının olduğunu dile getirdi. Furuzan, “Özellikle yatırım yapacaklara 20 yıllık vergi muafiyeti, makinelerin gümrüksüz girişi, ucuz enerji ve ucuz iş gücü olarak yatırım yapmak için cazip yer. Türk yatırımcıları Makü Serbest Bölgesine yatırım yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, İran Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard, Maku Serbest Ticari Bölgesi Genel Müdürü Hüseyn Furuzan ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.