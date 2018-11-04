İranlı iş adamlarından Başkan Yaşar'a ziyaret

İran ve Türkiye arasında geçmişten gelen dostluk ve kardeşliğe vurgu yapılan görüşmede, iki ülke arasında sanayi, turizm ve iş ortaklıkları konularında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Alevi İnançlar Birliği Başkanı Faruk Ali Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette, geçmişten günümüze yıllardır iki ülke toplumu tarafından sürdürülen ve büyük emekler verilerek bugünlere getirilen Türkiye ve İran arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine dikkat çeken Başkan Yaşar, "Yaşadığımız coğrafyada yüzlerce yıldır dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşayarak kültürel ve ticari ilişkiler kurduğumuz İranlı dostlarımızla turizm başta olmak üzere ticari iş birliklerimizi devam ettirmeliyiz” dedi.

Türkiye ve İran'ın İslam coğrafyasında kültürel değerleri sağlam temellere dayanan iki ülke olduğunu kaydeden Başkan Yaşar, "Ülkelerimiz arasında yıllardır sürdürülen ve yaşatılan kardeşlik ilişkisi turizm ve ticaret alanında da kendini göstermeli, devlet yetkilileri tarafından hazırlanan projelerle artarak devam ettirilmelidir. Tarih, doğa, deniz, termal ve birçok kültür turizmi çeşitleri bakımından çevresindeki ülkelere göre avantaja sahip olan ülkemiz, özellikle son yıllarda sayıları artarak gelen İranlı kardeşlerimiz tarafından tercih edilmektedir. Bu durum bizi mutlu etmektedir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde ve İran'da da turizmin daha fazla gelişmesi için barış ve huzur ortamının kurulması, insanların güven içerisinde zamanını geçirebileceğinin anlatılması ve ülke tanıtımlarının özenle ve sürekli şekilde yapılması gerekmektedir. Yapılan bu tanıtımlar, toplumların kaynaşması ve iki ülke açısından da büyük öneme sahip olan turizm gelirlerinin artmasına olanak sağlar. Bu nedenle İran'dan gelen dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

"Senede 2 milyon turist geliyor”

İran'da faaliyet gösteren iş adamları ise Türkiye vatandaşları tarafından yapılan ziyaret sayısının arttırılması için devlet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Geçen yıl 2 milyon İran vatandaşının turizm konusunda Türkiye'yi tercih ettiğine dikkat çeken heyet, Türkiye'den gelen turist sayısının da benzer rakamlara ulaşması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Heyet daha sonra beraberinde getirdikleri Horasan tanıtım kitabı ve bölgeye özel el emeği ürünleri, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'a hediye etti.