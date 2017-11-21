Gençlerbirliği’nde yaşanan Teknik Direktör değişimine değinen Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Bu değişiklik bizi ilgilendirmiyor, ben kendi takımıma bakıyorum” dedi. Buz, maça iyi hazırlanıp 3 puan almak istediklerini söyledi.

Başkent derbisinde cuma günü sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde, kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 buçuk saat sürdü. Tedavisi devam eden Tiago Pinto’nun katılmadığı antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamladı. Takımın diğer oyuncuları ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam ettirdi. 5’e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından minyatür kalelerden kurulu alanda maç yaptı. Günün tek çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Osmanlıspor yarın saat 11.00’da basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

“Trabzonspor maçını geride bıraktık”

Yapılan idman sonrası basın toplantısı gerçekleştiren ve geçen hafta 4-3 yenildikleri Trabzonspor maçını değerlendiren Teknik Direktör İrfan Buz, "Baktığınız zaman skor anlamında yenildik ama oyun anlamında öyle görmüyorum. Gerçekten çok cesaretli, iyi bir oyun sergiledik. Seyir zevki yüksek bir müsabakaydı. 90+4’üncü dakikada penaltı pozisyonuyla yenildiğimiz için üzgünüz ama bu maçı geride bıraktık, önümüze bakıyoruz” şeklinde konuştu.

"İyi hazırlanıp 3 puan almak istiyoruz"

Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarının belirten Buz, “Kendileri gibi rakiplerinin de puan cetvelinin alt sıralarında yer alıyor. İki takımın da burada olmasına biz de üzülüyoruz. Bu duruma Ankara’daki sporseverler de üzülüyor. Buradan çıkmak istiyoruz. O yüzden içeride oynayacağımız bu müsabaka çok önemli. İyi hazırlanıp üç puan almak istiyoruz” diye konuştu.

"Ben kendi takımıma bakıyorum"

Gençlerbirliği’nde yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili soruya Buz, "Bu, Gençlerbirliği yönetiminin tasarrufu. Eski kulübüm, çok değerli bir kulüp. Onlar için de hayırlı olsun. Yeni teknik adam geldiği zaman takımlar mental anlamda hemen bir toparlama sürecine girebiliyor. Bu değişiklik bizi ilgilendirmiyor, ben kendi takımıma bakıyorum” ifadelerini kullandı.

"Futbolcuların gelişiminden mutluyum"

İç sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Buz, "Futbolcularının gösterdiği gelişimden mutluyum. Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Oyun anlamında futbolcular gelişiyor. Bu, bizim için çok önemli. son haftalarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştık. Bu iki maçı kaybedebilir misiniz? Biz ne yaptık, altın değerinde bir puanı hanemize yazdırdık. Ayrıca iki müsabakanın oyununa baktığımızda coşkulu, istekli bir Osmanlıspor vardı sahada. Bizim için önemli olan bu gelişimi kaydetmek. Futbolcularımız fiziksel, mental ve taktiksel açıdan gelişim gösterdiği sürece olayın üstesinden geleceğiz ve gereken puanları da alacağız” açıklamasını yaptı.

Raheem Lawal: "Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum’’

Osmanlıspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal ise Trabzonspor maçıyla ilgili fazla yorum yapmak istemediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerbirliği ile oynayacağımız başkent derbisi zorlu geçecek. Sonuçta Ankara derbisi. İki takım da kötü durumda, ligin alt sırasında yer almakta. Evimizde oynayacağız, bu bizim için büyük bir avantaj. Bu maçtan üç puan çıkaracağımıza inanıyorum. Önemli olan sıkı çalışmaktır. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki özveri ve performansı bu karşılaşmada da gösterebilirsek istediğimizi alırız. Alt sıralardan kurtulabilecek kadro kalitesine sahibiz. Uzun süredir Türkiye’deyim. Türk futbolunu çok iyi tanıyorum. Bu tarz durumlarda olabiliyorsun ama 3-4 maçlık seri yakalarsan da üst sıralara tırmanıyorsun. Bundan dolayı ikinci devre neden böyle bir şey olmasın.”