Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta müsabakasında Osmanlıspor sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buz, çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, “Kazanmak istiyorduk. Kazanmış olsaydık kırmızı çizginin biraz üstüne çıkacaktık. Çok çetin bir mücadele vardı burada. Puanların çok önemli olduğu telafisi olmadığı haftalar var burada. İçeride kazanmayı çok istedik. Penaltıyı gole çevirmiş olsaydık buradan galip ayrılacaktık. Futbolda böyle şeyler oluyor. Daha riskli oynayabilirdik. Aynı zamanda rakibe de bu avantajı sağlardık. Bir puanla ayrıldık üzgünüz. Her hafta çok önemli olduğu için iyi hazırlanıp önümüzdeki Kasımpaşa maçına çıkacağız. Kasımpaşa müsabakasından sonra kendi evimizde oynayacağımız maçlar çok önemli. Coşkulu ve baskılı oynayabilirsiniz ama aynı zamanda dengeli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Her müsabakaya maç maç bakmak gerekiyor”

Maç esnasında yaptığı oyuncu değişikliklerine de değinen Buz, “Bire bir değişiklik yaptım. Orta sahayı Antalya’ya verip tamamen risk alabilirdik. O tam bu zaman değil. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Burada rakibimiz 3 puan aldığı takdirde onlar içinde çok büyük bir avantaj olurdu. Bu sebeple her müsabakaya maç maç bakmak gerekiyor” şeklinde konuştu.