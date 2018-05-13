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13 Mayıs 2018 22:03

İrfan Buz: “Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız”

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız” dedi.

İrfan Buz: “Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız”

13 Mayıs 2018 22:03


Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Futbolcularımız her müsabakaya final niteliğinde çıkıyor. Bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Taktiksel anlamda doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş’a iyi kilitledik ve 1-0 da öne geçtik. Ceyhun Gülselam’ın bir pozisyonu da vardı 2-0 öne geçebilirdik. İyi götürdüğümüz müsabakayı maalesef 2. yarıda 5 dakika içerisinde yediğimiz çok basit 2 tane golden sonra geriye düştük. Böyle bir müsabakayı geri çevirmek kolay değil. 2. golde zaafımızdan yedik. Futbolcularımız yine maça devam etti. İnandılar ve mücadele ettiler. Biz 1-1’den sonra yine öne geçebilirdik. Beraberliği yakaladıktan sonra tekrar bir yan topla 3. golü yedik. Eksiklerden bahsedildi ama bizim takımımızda da çok eksik vardı. Futbolcularımız yüreğini ortaya koydu. Maalesef bu önemli müsabakayı kaybettik. Çok üzgünüz aylarca inanılmaz mücadele ediyoruz. Umudumuz devam edecek mi veya etmeyecek mi diye yarınki müsabakaya bakacağız” ifadelerini kullandı.




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