İrfan sohbetleri devam ediyor

İrfan sohbetlerinin bu ayki konuğu ilahiyatçı-yazar Fatih Çıtlak oldu.

Sincan Belediyesi insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek kültür -sanat etkinlikleriyle Sincan halkına hizmet vermeyi sürdürüyor. Her ay İrfan Sohbetleri düzenleyen Sincan Belediyesi bu ay ilahiyatçı-yazar Fatih Çıtlak'ı ağırladı. Çıtlak, Sincan halkına Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) hayatını anlattı, salih bir kul olmak ve her daim imanı diri tutmak için tavsiyelerde bulundu.

"Nereden geldik nereye giriyoruz? Yaşantımızda yaptığımız hatalar neler?" gibi soruları cevaplandıran Fatih Çıtlak söyleşisinde Hadis-i Şerifler ile de örnekler verdi. Çıtlak, "Birbirinizi sevmek noktasında menfaatiniz olmadığında da o insana dua ediyorsanız iman yerleşmiş demektir. Böyle insanlar bu dünya hayatını da cennet gibi yaşar" diye konuştu.

İlahiyatçı-yazar Fatih Çıtlak'ı dinlemeye gelenler Lale konferans salonunu doldurdu. Programın sona ermesinin ardından Fatih Çıtlak'a günün anısına çiçek takdim edildi.