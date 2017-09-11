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11 Eylül 2017 10:18

İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz: “İyi bir kadro ile Türkiye’de 2019 için dengeler değişebilir”

İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın oğlu Harun Reis Yılmaz, Gizem Bayram ile dünya evine girdi.

İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz: “İyi bir kadro ile Türkiye’de 2019 için dengeler değişebilir”

11 Eylül 2017 10:18

Düğün siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Yılmaz, “İyi bir kadro oluşumu olursa, Türkiye’de 2019 için dengeler değişebilir” derken mutluluğunu İHA ailesiyle paylaştı. Yılmaz, bu ülkenin İHA gibi güçlü basın yayın kuruluşlarına ihtiyacı olduğunu ifade etti.


İş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’ın oğlu Harun Reis Yılmaz, dün akşam JW Marriott Hotel’de düzenlenen törenle Gizem Bayram ile dünya evine girdi. Çok yoğun davetli topluluğunun yer aldığı düğün, siyaset dünyasından birçok ismi de bir araya getirdi. Bu mutlu gününde duygularını İhlas Haber Ajansı ile paylaşan Ahmet Reyiz Yılmaz, davetlilerin katılımından mutlu olduğunu, eski dostlukların sürdüğünü ve kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.



“Türkiye çökerse batı çöker”


Türkiye’de siyasetten ticarete yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu, halkın zaten hep dile getirdiğini ifade eden Yılmaz, “Oluşacak yeni kadrolar Türk halkının takdirini kazanarak, Türkiye’ye ne verebilir, değer katabilir mi, bu önemli. Çünkü insanlarımız ekonomik gelişmelerle ilgililer, ekonomiye nasıl katkı yapılabilir gibi düşünebiliriz. İyi bir kadro oluşumu olursa, Türkiye’de 2019 için dengeler değişebilir diyebilirim. Tabi bunu zaman gösterecek, bir oluşum söz konusu şu anda, siyaset yapma arzusu olan insanlar da bunu izliyorlardır. Türkiye hepimizin, büyük bir güç ve dünya için önemli bir ülke. Türkiye çökerse Amerika çöker, dünya çöker, batı çöker. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de ciddi bir siyasi hareketlilik olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Takdire şayan bir şekilde, uzun yıllardır bu ülkenin her zaman 1 numarası bence”


“İHA ailesine de çok teşekkür ediyorum” diyen Yılmaz, “Kendilerine başarılar diliyorum. Takdire şayan bir şekilde, uzun yıllardır bu ülkenin her zaman 1 numarası bence. Yayıncılık ilkelerinde hiç taviz vermeden yoluna devam ediyor. Bu ülkenin İHA gibi çok daha güçlü basın yayın kuruluşlarına ihtiyaçları var. İhlas Haber Ajansı bu konuda bir örnektir. Kendilerine düğünü şereflendirdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.


Düğün davetlileri arasında eski milletvekilleri Salih Kapusuz, Abdüllatif Şener ve Koray Aydın gibi isimler yer aldı. Bu isimler aynı zamanda nikah şahidi oldu.




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