İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetinin kilit ismi tutuklandı

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dosyanın kilit isimlerinden iş adamı Cemal Kadooğlu’nun yeğeni Veli Kadooğlu tutuklandı.

Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart tarihinde Çankaya’da evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine hemen harekete geçen Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, bölgedeki kameraları toplayarak incelemeye almış ve 2 kişinin Ilıcan’a yaklaşarak ateş ettiğini, ardından da plakası çıkarılan bir araçla olay yerinden kaçtıklarını belirlemişti.

Cinayet büro ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu için arama kararı çıkarıldı. Ekipler, 2 Mayıs sabahı Kadooğlu’nun evi dahil 4 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda Kadooğlu’nun babası Cemal, amca çocukları Abdülbaki ve Şanser ile eniştesi Nihat E.’nin aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alırken, aynı gece cinayetin azmettiricisi olarak aranan Tarkan Kadooğlu’nun firar ettiğini tespit etti. Dosya kapsamında yürütülen geniş çaplı çalışma sonucunda dün dosyanın en önemli isimlerinden Cemal Kadaoğlu’nun yeğeni Veli Kadooğlu yakalandı.

Veli Kadooğlu bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun hala firar olduğu öğrenilirken, ekiplerin cinayetle ilgili çalışmalara hız kaybetmeden devam ettiği bildirildi.