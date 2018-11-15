İş dünyası temsilcileri Aydın'ı ziyaret etti

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, iş dünyası temsilcilerini TBMM'deki makamında ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyelerini TBMM'deki makamında ağırlayan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, şimdi de Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) üyeleri ile bir araya geldi. TBMM'de gerçekleşen toplantıda GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ve beraberindeki yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Ülke ekonomisi ve gelecek dönem projelerin konuşulduğu sohbet toplantısının ardından Barış Aydın, iş dünyası temsilcilerinin sorularını da yanıtladı.

Toplantıda konuşan GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, “İş dünyasının içinden gelen, yıllarca ülkemiz ve Ankaramız için omuz omuza çalıştığımız birinin bizi parlamento çatısı altında temsil etmesi çok gurur verici. Başarılı bir sivil toplumcu olduğunuzu biliyoruz. TBMM'de de büyük başarılara imza atacağınıza, biz iş insanlarını en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. İnanıyoruz ki sizi daha iyi yerlerde de göreceğiz. Bu sayede ülkemize, şehrimize katkılarımız daha da artacak. Bizi ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz'' diye konuştu.

"Aynı ruhla, sivil toplum bilinciyle, çalışmalarımızı sizlerin de desteğiyle daha ileriye taşıyacağız''

Uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında başkan ve yönetici olarak görev yapmış olan Aydın, sivil toplumculuk ruhuyla parlamento çatısı altında çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Genç iş adamlarının ülke geleceği için çok kıymetli olduğunu ifade eden Aydın, “20 yıldır sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmalarımız oldu. Şimdi de aynı ruhla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan parlamento çatısı altında bulunuyoruz. İnşallah ülkemize, kentimize, ekonomimize daha fazla katkı için yine omuz omuza çalışacağız. Özel sektörden geliyor olmamın yanında yıllardır iş dünyası kuruluşlarının içerisinde bulunan biri olarak sizleri, faaliyetlerinizi yakından tanıyor, takip ediyor ve her daim yanınızda olma sözü veriyorum. Aynı şekilde sizin de desteklerinizi her zaman hissediyor ve teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının ülkeye sağladığı faydanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Aydın, “Üreten, kazanan, ülkeye katma değer sağlayan, devletimizin yükünü hafifleten iş insanlarımız çok değerli. Genç girişimcilerimiz çok değerli. Farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz. Sizlerden ricam, iş alanlarınızı genişletin, ileri teknolojiye odaklanın. Devletimizin, bakanlıklarımızın önemli destek ve teşvikleri var. Girişimcilik, start-up'lar, ileri teknoloji üretimi, tarım ve hayvancılık gibi farklı alanlarda da faaliyet göstererek işlerinizi de çeşitlendirin'' diyerek tavsiyede bulundu ve bu alanlardaki destekler hakkında bilgi verdi.

Geniş bir katılımın olduğu ziyarette genç girişimcilerin yerel seçimlerle ilgili sorularını da yanıtlayan Aydın, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı ile ilgili soru üzerine, “Şu anda netleşmiş bir isim telaffuz edemeyiz. Partimizin yetkili organlarınca çalışmalar titizlikle sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi adaylar gerek projeleri, gerekse vizyonları ile katkılarını ortaya koyabilecek, vatandaşın yakından tanıdığı, sevdiği isimler olacak. Ankara için ise kamuoyunda konuşulan isimler var ancak şu ya da bu kişi diyemeyiz. Kesinleşmiş bir şey yok. Ancak diğer bölgelerde olduğu gibi Ankara'da da görevini layıkıyla yerine getirecek, 2023 hedeflerimize bizi koşar adım yaklaştıracak ve dünyanın önemli kentleriyle yarışacak marka şehirler hedefiyle yola çıkacak kişiler olacaktır. Bunu hep birlikte başaracağız ve hedeflerimize ulaşacağız'' diye konuştu.