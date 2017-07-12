İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

yıldönümünde iş dünyası, bu olaydan Türkiye’nin demokrasisini ve ekonomisini daha da güçlendirerek çıktığı, şimdi daha çok çalışarak “Güçlü Türkiye”yi gerçekleştirme zamanı olduğu mesajı verdi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, (MASFED) Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ cuntasının 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı milli iradeyi gasp girişiminin, demokrasiye yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı olduğunu belirtti. Bu hain girişimin millet tarafından tarihe geçen kahramanca direnişle püskürtüldüğünü belirten Erkoç, “Bu hain girişimi, milletçe yekvücut olup göğsümüzü tanka, tüfeğe siper ederek akamete uğrattık. Milletimiz, darbe girişimi karşısında kararlı duruşuyla bir demokrasi destanı yazdı. Şer odaklarının, ülkemizin başarısını çekemeyen dış odakların oyununu bozduk” dedi.

Ülke olarak büyük bir badire atlatıldığını ifade eden Erkoç, şunları ifade etti:

“Hain darbecilerin bu kalkışması neticesinde büyük bir badire atlattık. Ancak her şerde bir hayır da vardır. FETÖ darbe girişimi sonrasında ülkede milli birlik ruhu daha da güçlendi. Bu olaydan Türk demokrasisi daha da güçlenerek çıktı. Milletçe tek vücut olup püskürttüğümüz demokrasiye yönelik bu saldırının ardından başlayan, devlete nüfuz etmiş örgüt unsurlarını kararlılıkla temizleme süreci ise hala devam ediyor. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile demokrasinin ekmek gibi, su gibi hayati olduğunu daha güçlü biçimde idrak ediyor; aynı zamanda milletçe demokrasiye sahip çıkma konusunda dosta ve düşmana güçlü bir mesaj veriyoruz. Vatanına, bayrağına, demokrasisine sahip çıkan, hainleri geri püskürten gazilerimize ve kahraman milletimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Türk milletinin FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı verdiği tepki ile aynı zamanda ekonomik gelişim ve kalkınma iddiasına, “Büyük Türkiye” idealine de sahip çıktığını söyleyen Erkoç, ekonomik kalkınmanın en temel şartının demokrasi olduğunu ve bu olayda milletimizin demokrasiye ve hukuka ne kadar bağlı olduğunun da bir kez daha ortaya konduğunu ve bundan ekonomimizin de güçlenerek çıktığını ifade etti.

Şimdi daha çok üretim ve yatırım zamanı

Artık ekonomi için daha çok çalışma, daha fazla üretim ve yatırım yapma zamanı olduğunu ifade eden Erkoç, “Yıllar yılı devlete nüfuz etmiş bu hain örgütün kalıntılarının temizlenmesine kararlılıkla devam ederken, ekonomimizi büyütmek, ülkemizi kalkındırmak için tüm kesimleriyle milletçe gece gündüz çalışmalıyız. Biz de ülke genelindeki yasal galericilerin üye olduğu motorlu araç satıcıları derneklerinin üst kuruluşu MASFED, BOD ve Otonomi camiası olarak sektörümüzün çıtasını yükseltecek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak hizmetlere talip olmaya, önemli görevler üstlenmeye, yeni büyük projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi

“Demokrasimiz ve ekonomimiz güçlenerek çıktı”

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman da yaptığı açıklamada, “Türk milleti, hain darbe girişimi karşısında demokrasi destanı yazdı, şer odakları emeline ulaşamadı. Bu ihanet girişiminin bilançosu ise çok ağır oldu; 248 kişi şehit verdik, 2 bin 196 vatan evladı yaralandı. TÜGİAD çatısı altındaki genç iş adamları olarak, hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan kahraman milletimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Ekonomik kalkınmanın da en temel şartının demokrasi ve hukuk olduğunu vurgulayan Kahraman, Türk milletinin FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı verdiği tepki ile demokrasi ve hukuka ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kahraman, bu olayın Türk demokrasisinin eskisinden çok daha güçlü bir hale gelmesine vesile olduğunu belirtirken, aynı etkinin ekonomik alanda da görüldüğüne işaret etti. Darbe yaparak meşru iktidarı gasp etmeye yeltenenlerin bunu başaramadığı gibi olayın ardından ilgili odakların ekonomimizi sabote girişimlerinin de boşa çıktığını belirten Kahraman, “Demokrasimize yönelik bu hain saldırısından ekonomimiz etkilenmemiştir. Ekonomimizin ne kadar güçlü; Türkiye’nin ekonomik alanda tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir ortak olduğu görülmüştür. Her şerde bir hayır da vardır. Türk demokrasisinin güçlenerek çıktığı bu olaydan ekonomimiz de güçlenerek çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Darbe girişiminin ekonomik maliyeti 100 milyar dolar”

İşadamı İlhan Erdal da darbecilere en büyük cevabın daha çok üreterek, daha çok büyüyerek verileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Ülke ve millet olarak; darbeler konusunda çok acı tecrübeler yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Yaşadığımız darbeler sonrası bireysel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasıyla birlikte ekonomik krizler de baş göstermiş ve fatura tüm millete kesilmiştir. Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini ve güçlenmesini hazmedemeyenler 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ülkeyi ve milleti teslim almak istediler. 15 Temmuz gecesi necip milletimiz; birliği, dirliği, cesareti, kahramanca tavrı ve duruşu ile demokrasiye ve vatanına sahip çıkarak sadece ülkemizin değil, bulunduğumuz coğrafyanın da kaderini değiştirdi, tarihe geçen yeni bir destan yazdı. Bu alçak darbe girişimi, Türkiye’nin siyasi istikrarının yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine de kast etmiştir., İşgal projesiyle önce ülkenin ve siyasetin dengesini bozmaya; ardından gelen süreçte ekonomiyle son darbeyi vurmaya çalıştılar. Hain girişimin ekonomimize toplam maliyeti 100 milyar dolar civarında oldu, ancak Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip. Türkiye olarak, ekonomimizi sarsacak, bütün değerleri ve dengeleri altüst edecek bir değişim yaşamadık.”