İş dünyasından Polonya Ankara Büyükelçiliğine ziyaret

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ile görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti ekonomik siyasi kültürel ilişkilere değindi. Nezaket Emine Atasoy, "Türk iş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti ekonomik ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Polonya Cumhuriyeti ekonomik sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’a ziyareti için teşekkür etti. Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede Polonya Büyükelçiliği diplomatları hazır bulundu.