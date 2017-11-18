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18 Kasım 2017 10:10

İş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik

İş sağlığı ve güvenliği konusunda son derece hassas olan Keçiören Belediyesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gerektirdiği çalışmalar kapsamında, Ovacık yerleşkesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışan personele sağlık taraması yaparak önceliğin insan hayatı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İş sağlığı ve güvenliği birinci öncelik

18 Kasım 2017 10:10


Riskli grupta yer alan 10 meslek grubunda çalışan 150 personel, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, odyometri testi gibi bir dizi kontrolden geçilirken, kan testi de verdiler. Biyolojik ve kimyasal tehlike altında olanlara AST, hippürik, hepatit gibi özel testler de uygulandı.


Yapılan sağlık muayeneleri ile çalışanların yaptıkları işlere uygun olup olmadıkları belirlenirken, gerekli görülen durumlarda daha kapsamlı tetkikler için çalışanlar meslek hastalıkları hastanesine sevk ediliyor. Her sene düzenli olarak yapılan uygulama ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; "İş sağlığı ve güvenliği kapsamında özellikle riskli işlerde çalışan personelimizin sağlık kontrollerinin aksatılmaması hususunda gereken tedbirleri alıyoruz. İnsan odaklı belediyeciliğimizin bir gereği olarak çalışanlarımızın meslek hastalıklarından korunması için koruyucu özel donanımlarla onlara sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı sunma gayretindeyiz" dedi.




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