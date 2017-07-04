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04 Temmuz 2017 10:42

İşitme engelli milli sporculardan Başkan Ak’a teşekkür ziyareti

18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyatları’na Keçiören Belediyesi’nin spor tesislerinde hazırlanan İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İşitme engelli milli sporculardan Başkan Ak’a teşekkür ziyareti

04 Temmuz 2017 10:42


Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Başkan Mustafa Ak belediyenin spor tesislerini, İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek işitme engelli sporcuların kullanımına sundu. Sporcular olimpiyatlara Keçiören Belediyesi Teknik Direktörü Salih Öztürk, İl Müdürlüğü Milli Takım Antrenörleri Ayhan Ayata, Burak Şevkettaş ve Ahmet Sekmen’in nezaretinde hazırlandılar. Samsun’da yapılacak olimpiyatlarda atletizm branşında yarışacak işitme engelli 15 sporcudan 3’ü Keçiören’de ikamet ediyor. Keçiören’de oturan Önder Karakülah 2015 yılında Avrupa Maraton Şampiyonu olmuştu. Başkan Ak’ı makamında ziyaret eden İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, belediye tesislerinin kapılarını kendilerine açan Başkana teşekkür ederek, “Türkiye’nin en güzel spor tesisleri Keçiören’de bulunuyor. Tesislerinizden en iyi şekilde faydalanmamızı sağladığınız, spora ve sporculara verdiğiniz destek için size bütün sporcular adına teşekkür ediyoruz” görüşünü dile getirdiler.


Milli takım sporcularına başarılar dileyen Mustafa Ak ise, “Dünya çapında olan ve Türkiye’de ilk defa Samsun’da yapılacak olan İşiteme Engelliler Olimpiyatları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Tüm Türkiye olarak sizlerden güzel dereceler ve madalyalar bekliyoruz. Biz Keçiören Belediyesi olarak bugüne kadar sporun ve sporcunun yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum” mesajını verdi. Ziyaret toplu hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi.




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