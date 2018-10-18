İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Alman istihdam kurumunun yüz bin kişiyle başardığını biz 8 bin 500 personelle başarıyoruz"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2018 yılının şu ana kadar verileriyle sadece Ankaramız 38 bin istihdam gerçekleştirdi. Açıkça ifade etmeliyiz ki tarihimizin rekorunu kırdığımız yıldır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum. Alman istihdam kurumunun yüz bin kişiyle başardığını biz 8 bin 500 personelle başarıyoruz" dedi.

Yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefiyle çalışmalarını yürüten İŞKUR, başkent Ankara'da 6. İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, işverenler ve iş arayanları buluşturuyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımı ile gerçekleştirilen fuarın açılış konuşmasını yapan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Dünya istihdamsız büyümeyi konuşa dursun, Türkiye olarak biz istihdamla büyümekte kararlıyız" dedi. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'nin 650 bin artı istihdamla Avrupa'nın tüm gelişmiş ülkelerini geride bırakan bir konuma geldiğini dile getiren Uzunkaya, Temmuz verilerinin bir taraftan istihdamın arttığını, diğer taraftan da iş gücü piyasasına katılımın arttığını gösterdiğini söyledi. Bu sonuçları Türkiye'nin yekvücut seferberliğinin bir neticesi olarak değerlendiren Uzunkaya, "İşvereniyle, iş arayanı ile kamu kurum kuruluşları ile sivil toplumla milli seferberlik ve en büyük meselemiz olan istihdamda kararlıyız ve milleti bu kararlılığın sonucunda da çok büyük mesafeler katettik. Çok gerilere gitmeye gerek yok, yıl 2002. Türkiye çapında İŞKUR sadece ve sadece 24 bin insanın istihdamına aracılık yapan bir kurum. 2018 yılının şu ana kadar verileriyle sadece Ankaramız 38 bin istihdam gerçekleştirdi. Açıkça ifade etmeliyiz ki tarihimizin rekorunu kırdığımız yıldır. 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum. Dünlerde kapatılsın mı diye tartışılan bir kurum ve 2018 yılı bütün olumsuz senaryolara rağmen geçen yılki rakamların yüzde 10 üzerinde istihdamı gerçekleştirdik. Kadın istihdamında, genç istihdamında yüzde 17'lik geçen yılki rakamlarımızla yarışıyoruz. Yeryüzünde hiçbir ülke gösteremezsiniz istihdam oranıyla, işgücüne katılım oranıyla, genciyle kadınıyla Türkiye örneğinde bir başarı örneği, hikayesi göstermek mümkün değildir. Zor şartlarda Türkiye'nin her tarafında gece gündüz çalışan tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı ifade ediyorum. Alman istihdam kurumunun yüz bin kişiyle başardığını biz 8 bin 500 personelle başarıyoruz" şeklinde konuştu.

İş arayanlar işverenlerle buluşacak

Programda yer alan İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay ise fuara katılımlarından dolayı başta Bakan Selçuk olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türk-İş, HAK-İŞ, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasının destek verdiği etkinlikte çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açtı. İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları, katılımcı stantlarını ziyaret edip işgücü arz ve talebini eşleştirme yönünde çalışmalar yürütecek. Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, işgücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunulacak.