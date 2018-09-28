İŞKUR'dan vatandaşa hizmet noktaları

İŞKUR tarafından 2010 yılında oluşturulan ve 2018'de 64 noktaya ulaşan Hizmet Noktaları hakkında bilgi veren Ankara İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, ''Bu yıl içerisinde 3 bin 300 kişi bu mesleki eğitim kurslarından faydalandı'' dedi.

Kamu istihdam hizmetlerinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve yerelleştirilmesi amacıyla İŞKUR tarafından oluşturulan Hİzmet Noktaları 2018'de 64 noktaya ulaştı. Bu kapsamda belediyelerle, vakıflarla, ticaret ve sanayi odalarıyla, üniversite kariyer merkezleriyle, organize sanayi bölge müdürlükleriyle ve kaymakamlıklarla iş biriliği yapılıyor. Toplamda 272 bin 833 başvuru alan Hizmet Merkezlerinde 93 bin 195 açık iş ilanıyla 35 bin 913 kişi işe yerleştirilmiştir.

İl müdürlüğü dışında 5 tane hizmet noktası olduğunu kaydeden -Ankara İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, '' Çankaya hizmet Merkezi, Ostim, Sincan, Altındağ ve Polatlı Hizmet merkezi olmak üzere 5 Hizmet Merkezimiz var. Bunun dışında da Ankara'nın değişik noktalarında üniversitelerde, belediyelerde, hatta dün bir özel üniversitede açtığımız hizmet merkezimizle beraber tam 64 hizmet noktamız var. Burada iş arayanlara, üniversite öğrencilere, vatandaşlara hizmet veriyoruz. İŞKUR'un faaliyetleri hakkında, iş arama konusunda yardımcı oluyoruz. İş verenlerimize istihdam konusunda yardımcı oluyoruz, bilgiler veriyoruz. Bütün personelimiz dönem dönem değişik noktalarda, AVM'lerde büyük camilerin önünde program düzenleyip vatandaşlara ulaşamaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

''Bu yıl içerisinde 3 bin 300 kişi bu mesleki eğitim kurslarından faydalandı''

''15 yaşın üstündeki tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz'' diyen Ay konuşmasına şöyle devam etti:

''Birtakım programlarımız var. Bu programların başında iş başı programımız geliyor. Hizmet sektörünü 3 aya kadar ücretini bizim ödediğimiz işe alıştırma programımız var. Bu program kapsamında bazı mesleklerde eğitim veriyoruz 3 ay boyunca ve maaşını İŞKUR olarak biz ödüyoruz. İmalat sektöründe özelikle 6 aya kadar eğitim veriyoruz. Sanayimize destek vermek amacıyla. Buradaki amacımız hem iş verenlerimize destek olmak hem de iş arayan vatandaşlara verdiğimiz hizmetle işe alıştırıyoruz. Zaten istihdam garantisi veriyor iş verenlerimiz. Onun dışında mesleki eğitim kurslarımız var Bu yıl içerisinde 3 bin 300 kişi bu mesleki eğitim kurslarından faydalandı. İş başı eğitim programından da 12 binin üzerinde vatandaşımız faydalandı. Bunun dışında Mesleki Eğitim Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) projemiz var ATO ve ASO ile birlikte ortak protokol kapsamında. Bunlara ilgili de yakın zamanda çalışmamız var. Çok ciddi sayıda iş arayanı iş başı eğitim programıyla işe yerleştireceğiz MEGİP sayesinde. 3 ay eğitim verip, 3 ayın sonunda işe başlayacaklar.''

''Ankara'da bir yıl boyunca 272 binden fazla kişiye hizmet verdik''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde meslek odalarına özelikle mali müşavirlere, insan kaynakları platformlarına ulaştıklarını vurgulayan Ay, ''Ankara'da bir yıl boyunca 272 binden fazla kişiye hizmet verdik. İş verenlerimiz geliyor personel ihtiyacını bildiriyor. Biz de kendilerine istediği standartlardaki vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bunun dışında eğitim programlarımız var. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde meslek odalarına özelikle mali müşavirlere, insan kaynakları platformlarına ulaşıyoruz. İş verenlerimize ulaşıyoruz. Kendimiz gidip teşvik programlarını anlatıyoruz. Kurslarla nasıl destek verebileceğimizi anlatıyoruz. Birebir iletişim halindeyiz. Hemen hemen meslek danışmanlarımız sayesinde bütün iş verenlerimizin hepsi birbir görüşebiliyorlar. Bu şekilde istihdama katkı yapmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

''Personel alımında bir yıl öncesine göre artı istihdam yapıldığı zaman iş verenimize SGK teşviği var''

ANFA'da 18-19-20 Ekim'de istihdam fuarı düzenleyeceklerinin altını çizen Ay, '' İstihdam seferberliği kapsamında geçen sene Cumhurbaşkanımızın başkanlığında milli seferberlik ilan edildi. Geçen yıl itibariyle başladı. 2018 yılında da ikinci fazını geçtik. İkinci fazı sebebiyle de hızlı bir ivme kazandı. Bu kapsamda da yeniden bu yıl belirlenen teşviklerle beraber yeniden çalışmalara başladık. Personel alımında bir yıl öncesine göre artı istihdam yapıldığı zaman iş verenimize SGK teşviği var. Asgari ücretin kamu payını biz ödüyoruz. Bunlar için iş verenlerin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Vatandaşın da İŞKUR tarafından yönlendirilmesi gerekiyor. Hemen hemen her yerde bu çalışmalarımız var. Ankara ANFA'da 18-19-20 Ekim'de istihdam fuarı düzenleyeceğiz. 150'den fazla büyük kurumsal firmamızın katılımıyla orada bir program düzenleyeceğiz. Orada amacımız ne? İnsan kaynaklarıyla iş arayan vatandaşımızı bir araya getirmek. O fuar sürecinde de iş veren ve iş arayanın birbirine ulaşımını sağlamış olacağız bu şekilde. Milli istihdam seferberliği kapsamında il müdürlüğümüzün tüm personeli vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz'' açıklamalarında bulundu.