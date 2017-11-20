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20 Kasım 2017 17:27

İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi

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İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi

20 Kasım 2017 17:27

turda 289 oyla yeniden TBMM Başkanı seçilen İsmail Kahraman, “İstiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Bayrağımızdaki kırmızı renk ceddimizin kanıdır. Biz millet olarak bir bütünüz. Vatanımızı böldürtmeyiz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet yaşayacaktır” dedi.


Yeniden TBMM Başkanı seçilen İsmail Kahraman, TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı. “26. Yasama Döneminin 2. devresi için TBMM Başkanlığına tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek konuşmasına başlayan Kahraman, “Öncelikle zorluk ve sıkıntılar içinde, gaz lambaları altında İstiklal Savaşını bizzat yöneten birinci meclis üyelerini başta TBMM ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, milli mücadeleye katılan ve katkı sağlayan ecdadımızı saygıyla selamlıyorum. TBMM’nin içinde bulunduğumuz 26. Yasama Dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. Dönemimizde hain, menfur ve menhus FETÖ örgütünün kullanılması ile devletimiz yok edilmekle, ortadan kaldırılmakla karşı karşıya geldi. Milletimizin kalbi meclisimiz savaş uçaklarıyla bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Cumhurbaşkanımızın önderliği ve davetiyle, milletimiz parti farkı gözetmeksizin milli birlik ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu, demokrasiyi özümsediğini, artık darbelere geçit verilmeyeceğini ilan ve ispat etti. 15 Temmuz Cuma gecesi bombalar atılır ve kurşunlar yağdırılırken bu çatı altında şehitlik ve duygusuyla toplandık, sabahladık. Gazi meclisimizin İstiklal Savaşını yöneten kadrosundaki aynı ruhla bu çatı altındaki direnişimiz meclisimizin bir kere daha gazi unvanına layık olduğunu gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere örnek bir davranış, direniş ve dayanışma içinde darbe teşebbüsüne karşı duran necip milletimize, hükümetimize, siyasi partilerimize, güvenlik güçlerimize, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, basınımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. 250 şehidimize rahmet eylesin, gazilere şifalar, hayırlı uzun ömürler nasip eylesin” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz hadisesinin unutulmaması, hatırlatılması, ders ve ibret alınması gereken bir olay olduğunu belirten Kahraman, “Bu millet ve devlet düşmanlarından adalet önünde hesap sorulmaktadır. İstiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Bayrağımızdaki kırmızı renk ceddimizin kanıdır. Biz millet olarak bir bütünüz. Vatanımızı böldürtmeyiz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet yaşayacaktır. Hedefimiz, Türkiyemizi muasır medeniyetin ötesine götürmek, kendi ruh kökümüze, manevi ve milli değerlerimize bağlı kalmak olmalıdır” diye konuştu.


TBMM Başkanı seçilmesinin açıklanmasıyla İsmail Kahraman’ın ailesi sevinç gösterisinde bulundu. Konuşmasının ardından İsmail Kahraman, TBMM Genel Kurul Salonunda partililer ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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