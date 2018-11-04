İsmail Kartal: “Konya'ya taraftarımızın gelememesi manidar”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının Konya deplasmanında oynayacağı maç için alınan seyirci cezasının manidar olduğunu, Beşiktaş taraftarının da Ankara'daki maça gelmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu mücadelenin kendileri için bir eşik maçı olduğunu ifade ederek, "Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetimizden sonra hafta içi bir kupa maçımız vardı. O maçta da galip geldik. Sonuçta bugünkü maç da geçen haftaki galibiyet ve kupa galibiyetinin tesadüf olmadığını ispatlamak için bizim için çok önemli oldu. Oyuncularımızla bir haftadır sürekli toplantı yaptık. Çok iyi hazırlandık. Maça iyi konsantre olduk. Bu bizim eşik maçımızdı, bunu kazanırsak daha yüksek özgüvenle ligde daha iyi futbol oynayacağımızı konuştuk. 2-0 öne geçtik, ilk yarı itibariyle 3-4'de olabilirdi. Direkten dönen topumuz var, bir iki pozisyonu da değerlendiremedik. Rakibimizin de kontrayla, defansın arkasına atılan uzun toplarla sonuç almak istediğini biliyorduk” diye konuştu.

İstenmeyen bir penaltıdan gol yediklerini aktaran Kartal, maçı 3-1 kazanmasını bildiklerini ve üst üste dördüncü 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, bu galibiyeti takımı hiçbir şekilde yalnız bırakmayan Ankaragücü taraftarına armağan ettiklerini söyledi.

“Kırık omzuyla oynayan Yalçın'a ayrıca teşekkür ediyorum”

Oyuncuların büyük özveriyle verilen direktifleri yerine getirdiğinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, “Özellikle Yalçın'a parantez açmak istiyorum. Kırık omzuyla mücadele etti. ‘Bu kadar sakat oyuncunun olduğu ortamda, benim omzum kopsa da ben futbol oynamak istiyorum. Bu takımı yalnız bırakmam' dedi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir buçuk senedir teknik ekibi ile birlikte büyük özveriyle çalıştıklarını aktaran Kartal, şöyle konuştu:

“Ben bir buçuk yıldır tesiste yatıp kalkıyorum. 6 antrenörle beraber, her gün kalktığımızda her şeyimiz planlı, sadece şekiller değişiyor sahada. Bu takıma daha fazla neyi verebiliriz felsefesiyle, biz tarihi olan bu köklü camiaya daha fazla nasıl faydalı olabiliriz, derdindeyiz. Tam gün Ankaragücü mesaimi harcıyorum. Benimle birlikte yardımcılarım da bu düşüncede. Bu açlıkla, bu inançla gecemizi gündüzümüzü bu takıma feda ettik. Sıkıntılar var, bunları bilen biliyor zaten. Başkanımız, yöneticilerimiz, dışarıdaki arkadaşlarımız uğraşıyor. Bunlar da kısa zamanda giderilir inşallah. Çünkü biz elimizden geldiği kadar bu camiayı mutlu etmeye çalışıyoruz.”

“Konya'ya taraftarımızın gelememesi manidar”

Takımın bir sonraki hafta Konya deplasmanında oynayacağı maç için aldığı seyirci cezası hakkındaki bir soruyu da cevaplayan Kartal, alınan kararın manidar olduğunu, Beşiktaş taraftarının da Ankara'daki maça gelmesi gerektiğini söyledi.