Bunda abartacak bir şey yok. Golü yememize rağmen biz oyunu bırakmadık. Çok fazla hakemlik bir şey yoktu. Olacaksa bunu biz konuşmamız lazım” dedi.

Spor Toto Süper Lig’e bu sezon yükselen Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı sistemde oynamalarına rağmen çok fazla geriye yaslandıklarını ifade etti. Kartal, “Rakibimizin nasıl oynayacağını hafta başından bu yana yaptığımız analizler doğrultusunda gayet iyi çalıştık. Maalesef ilk devre kendi sağ kanatlarında rakipleri için tehlikeli olduklarını tespit ettik. Buna çalışmamıza rağmen, bölgede önlem almamıza rağmen o bölgeyi kapatamadık. İlk yarıyı farklı bir sistemde oynadık. Farklı sistemde oynamamıza rağmen çok fazla geriye yaslandık. Geriye yaslandığımız içinde gol yedik. Gole çok çabuk tepki verdik. Devre 1-1 bitti. İkinci yarı o bölgeye Kenan’ı alarak monte ettik. Rakibi önde baskı kurarak, üzerimizi gelmesini engelleyerek böyle başladık. Planlarımız tuttu. 2-3 tane net pozisyonumuz var. Rakip bir kere geldi ve gol oldu” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın maçın hakemi Mete Kalkavan’ı eleştirilmesinin sorulması üzerine Kartal, şöyle cevap verdi:

“Ben hakem ile ilgi çok fazla konuşmak istemiyorum. Normal şartlarda bence Trabzonsporlu birkaç oyuncunun sarı kart görmesi gerekirdi. Hakem maalesef bunları göstermedi. O pozisyonda net bir faul var. Bunda abartacak bir şey yok. Ondan önce de Kucka’nın bir sert girişi var ondan sonra bir daha var hakem atabilirdi ama atmadı. Biz bunu konuşmuyoruz. İkinci yarıda ki oyunun gelenine baktığımız zaman daha net pozisyonlarımız vardı. Galipte gelebilirdik bugün. İkinci golü biz atsak buradan biz galip ayrılabilirdik. Golü yememize rağmen biz oyunu bırakmadık. Çok fazla hakemlik bir şey yoktu. Olacaksa bunu biz konuşmamız lazım.“