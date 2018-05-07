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07 Mayıs 2018 22:24

İsmail Kartal: “Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik” dedi.

İsmail Kartal: “Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik”

07 Mayıs 2018 22:24


Spor Toto 1. Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin bitmesine 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Kartal, “Maç ile ilgili çok fazla şey konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz için bu maça oynayalım taçlandıralım ve güzel bir şekilde sezonu kapatalım diye hazırlandık. Az oynayan arkadaşlara şans verdik. Fakat sezon değerlendirmesine gelecek olursak, büyük sıkıntılarla sezona başladık. Bu sıkıntıların üstesinden gelebilmemiz için karakterli oyuncularımla birlikte çok çalıştık ve bunu istedik. Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik. Aralarda kırılmalar olsa da kendi içimizdeki saygı içerisinde çok çalışarak çok istedik. Bu birlikteliği sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de muhteşem Ankaragücü taraftarıdır. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza özel bir teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum bize vermiş olduğu desteklerden dolayı” ifadelerini kullandı.




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