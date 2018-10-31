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İsmail Kartal: “Sonuç olarak 1-0 kazanarak turu geçmesini bildik”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Erbaaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sonuç olarak 1-0 kazanarak turu geçmesini bildik” dedi.


Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçı mücadelesinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Erbaaspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal, "Bugünkü maça kadroda çok fazla şans bulamayan oyuncularla başladık. Bu dönemde şanssız sakatlıklar da üst üste gelince kadroda bazı mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz. Bugün altyapıdan 5 oyuncu ile sahaya çıktık. Böyle maça çıkarak turu atlamak istedik. Dengeli geçen bir maçtı. Sonuç olarak 1-0 kazanarak turu geçmesini bildik. Bu ligde altyapıdan 5 tane oyuncu oynatan hoca var mıdır bilmiyorum. Ufacık ışık gördüğümüz oyuncuları hemen kadroya alıyoruz. Sahadaki arkadaşlar ellerinden geleni yaptı. Rakip takıma da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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