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09 Eylül 2017 20:01

İsmail Kartal: "Üstün oynayan, kazanmak isteyen bir Ankaragücü vardı”

TFF 1.

İsmail Kartal:

09 Eylül 2017 20:01

Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Balıkesirspor Baltok’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Üstün oynayan, kazanmak isteyen bir Ankaragücü vardı” dedi.


Lig’in 4. haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok’a 2-1 mağlup olan Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesirspor’a karşı üstün bir futbol oynadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:


“Maçı kazanmak için sahaya çıktık. Bütün hazırlıklarımız bu yöndeydi. İlk devre gayet iyi bir futbol oynadık. Direkten dönen bir topumuz vardı. Üstün oynayan, kazanmak isteyen bir Ankaragücü vardı. İkinci yarı oyuncularıma, ‘hava çok sıcak, enerjilerimiz 90 dakikaya göre ayarlayalım. Ne olursa olsun kontrol ve disiplini elden bırakmamız gerektiğini’ anlattım. Golü de bulduk. Golden sonra oyunu dengelemek için Arif’in yanına güçlü bir orta saha alıp 2. ve 3. golü atmayı hedefliyorduk. Tesadüfen rakibin önüne top düştü ve rakipte golü bulunca yediğimiz golden sonra oyun disiplinini kaybettik. Kazanma hırsı ve arzusuyla arkada rakibe boşluklar bıraktık. Rakipte bunu değerlendirdi. Mağlup olduk. Üzgünüz oyuncularımızla birlikte hafta içi analizini yapacağız. Gerekli değerlendirmeyi yapıp önümüze bakacağız.”


İlhan Parlak eleştirilerine de yanıt veren Kartal, “Şimdi baktığımız zaman İlhan bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesidir. Geçen sene Süper Lig de oynamış. İlhan 3-4 bölgede oynayabilen, 90 dakika içerisinde belki en çok ayağa kafasını sokup mücadele eden oyunculardan biri. Belki gol atamıyor ama o kadar çok mücadele ediyor ki gol bölgelerinde birazcık yorgun kaldığı için bunları değerlendiremiyor. Belki bugün böyle düşünenlerin yarın en çok alkışlayacakları futbolcu olabilir” dedi.




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