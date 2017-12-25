İsmet İnönü kabri başında anıldı

Anıtkabir’deki anma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katıldı.

“İnönü’yü saygı ve şükranla anıyorum”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldıktan sonra İsmet İnönü’nün kabri başına geçen heyet, çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Törenin bitmesinin ardından katılımcılar İnönü ailesine taziyelerini iletti. İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’e taziyelerini ileten Yaşar, “Ülkesinin birlik ve beraberliği için büyük mücadeleler veren İsmet İnönü gibi devlet adamlarına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye’nin kuruluş mücadelesinde önemli görevler almış, merhum Cumhurbaşkanımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerinde bulundu.