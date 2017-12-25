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25 Aralık 2017 11:07

İsmet İnönü vefatının 44. yılında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 44’üncü yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törenle anıldı.

İsmet İnönü vefatının 44. yılında anıldı

25 Aralık 2017 11:07


Vefatının 44’üncü yılında İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir’de anma töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanlığını temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Başbakanlığı temsilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller de yer aldı.


Atatürk’ün mozolesine çelenk koyma ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, heyet İnönü’nün Anıtkabir’deki mezarı başına geçti. İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.


Heyet resmi törenin ardından İnönü ailesine başsağlığı dileklerini sundu.




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