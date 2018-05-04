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04 Mayıs 2018 00:12

İsrail Milli Günü Resepsiyonu

İsrail Devleti’nin kuruluşunun 70.

İsrail Milli Günü Resepsiyonu

04 Mayıs 2018 00:12

yılı Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.


İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na’eh, ülkesinin kuruluşunun 70. yıldönümü şerefine resepsiyon tertipledi. Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen etkinliğe diplomatik ve askeri temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan Büyükelçi Na’eh, davetlilerle birebir sohbet etti. Daha sonra günün önemine binaen bir konuşma yapan Na’eh, 70 yıl gibi bir süre içinde 600 bin kişilik topluluktan 8 milyonluk bir nüfusa ulaşan İsrail Devleti’nin inovasyon hedeflerine değindi. Na’eh, Hz. Musa’ya verilen “On Emir”e ek olarak Musevi toplumunun inovasyon görevi olduğunu aktardı.


Büyükelçinin yaptığı kısa konuşmanın ardından Heykeltraş Asaf Erdemli’nin yatığı heykeller görücüye çıkarıldı. Resepsiyon, müzik dinletisi eşliğinde devam etti.




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