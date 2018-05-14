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14 Mayıs 2018 21:59

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu önünde eylem

Ankara’da yüzlerce kişi, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto etti.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu önünde eylem

14 Mayıs 2018 21:59


ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve bugün açılışının yapılması, Ankara’da İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği Konutu önüne gelen yüzlerce kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve açtıkları dev Filistin bayrağı ile “Şehitler ümmetin onurudur”, “Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD” sloganları atarak, dualar edip namaz kıldı. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, “14 Mayıs 1948 yılında haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan İsrail devleti esnasında bir gece 500 Filistin köyü haritadan silindi. O gün 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan gece Filistinliler günü, Nekbe günü yani büyük felaket ve kara gündü. 1967 yılında gerçekleşen 6 gün savaşlarından sonra 5 Haziran günü binlerce dönüm toprak arazileri haksız ve hukuksuz bir şekilde İsrail devleti tarafından işgal edilen ve yine Filistinli kardeşlerimizin öldürüldüğü gün Nekbe günü büyük kayıp günüydü. Bugüne gelince, 14 Mayıs 2018 günü İsrail devletinin kurulduğu Nekbe gününün 70. yılında ümmetin kaybettiği bir gün. Çünkü ilk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal altında ve bugün siyonist İsrail tarafından başkent ilan edildi. Büyük şeytan ABD tarafından büyükelçiliğinin Kudüs’e taşındığı gün. Bütün hainleri lanetliyorum” dedi.


İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu önünde toplanan yüzlerce kişi, hep birlikte akşam namazını kıldıktan sonra alandan ayrıldı.




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