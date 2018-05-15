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15 Mayıs 2018 14:40

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu’na siyah çelenk

Ankara’da onlarca kişi, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu’na siyah çelenk ve yumurta atarak protesto etti.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Konutu’na siyah çelenk

15 Mayıs 2018 14:40

Ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde ABD bayrağının yarıya indirilmesi dikkat çekerken, ABD askerinin de elçilikte güvenlik önlemleri aldığı görüldü.


ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve dün açılışının yapılması, Ankara’da İsrail Büyükelçiliği Konutu ve ABD Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği Konutu önüne gelen Ankara AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyesi onlarca kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ile “Şehitler ümmetin onurudur”, “Kahrolsun İsrail, işbirlikçi ABD” sloganları attı. Ayrıca Konut önüne siyah çelenk bırakan grup, Konut’a yumurta ve taş attı. Grup burada gerçekleştirdiği basın açıklamasından sonra ayrılırken, polis Konut çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.



ABD Ankara Büyükelçiliği’nde ABD askeri güvenlik önlemleri aldı


Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önüne gelen Halk Evleri üyesi grup, ellerindeki Filistin bayraklarıyla, “Filistin’de düşene, dövüşene bin selam” sloganları atarak, ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve dün açılışının yapılmasını protesto etti. Grup burada gerçekleştirdiği basın açıklamasından sonra ayrıldı. Ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ndeki ABD bayrağını yarıya indirmesi dikkat çekerken, ABD askerinin elçilik çatısında güvenlik önlemleri aldığı görüldü.




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