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16 Mayıs 2018 17:14

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem

Ankara’da bir grup, ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde eylem

16 Mayıs 2018 17:14


ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve açılışının yapılması, Ankara’da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği önüne gelen bir grup Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi, ellerindeki Filistin bayrakları ile “İsrail yenilecek, direnen Filistin kazanacak”, “Gün gelecek, devran dönecek, ABD halklara hesap verecek” sloganları attı. Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran, “Yüreklerimiz kan ağlıyor. ABD emperyalist haydudunun Ortadoğu’daki çakal petrol bekçisi ve ileri karakolu olan İsrail, iki gündür Gazze’de ABD ve İsrail’in Kudüs’ü hak etmemesine tepki olarak yapılan sivil protesto gösterisini kana, acıya ve göz yaşına boğuyor” dedi.


Basın açıklamasından sonra grup elçilik önünden ayrıldı.




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