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01 Mart 2018 12:40

İstanbul’da kaçak saat operasyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul’da 3 farklı operasyonla piyasa değeri 381 bin lira olan 891 adet kaçak saat ele geçirdi.

İstanbul’da kaçak saat operasyonu

01 Mart 2018 12:40


İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında lüks saatlerin taklitlerinin yurt dışından Türkiye’ye getirildiği bilgisi üzerine yapılan araştırmada, Varış Öncesi Yolcu Bildirim sistemi üzerinden riskli yolcular tespit edildi. Ayrıca alınan bir başka ihbarla da İstanbul Eminönü’nde bir adreste lüks saat taklitlerinin satıldığı yönünde bilgisine ulaşıldı.


Eminönü’ndeki adrese yapılan operasyonda M.R.Ü. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen iş yerinde pahalı markaların benzeri olan 543 kol saatine mahkeme kararı uyarınca el konuldu.


İkinci operasyonda ise Sabiha Gökçen Havalimanında Varış Öncesi Yolcu Bildirim sistemi üzerinden belirlenen yolculardan olan Gürcistan’dan gelen M.G. isimli şahıs takibe alındı. Yeşil hattı geçmesinin ardından durdurulan şahısın bagajları x-ray taramasına yönlendirildi. Yolcunun bagajlarında yapılan kontrolde ünlü markaların sahtesi olan 180 adet kol saati tespit edildi.


Son operasyon ise Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. Çin’den Türkiye’ye gelen ve riskli olarak değerlendirilen iki Türk uyruklu yolcunun bagajında ve üstlerinde arama yapıldı. Aramada şahıslardan birinin beline sarılı vaziyette alt ve üst kısımları dikişli bir kuşak içerisinde, diğer şahsın ise yeleğinin cepleri içerisinde toplam 96 adet saat ele geçirildi.


3 operasyonda ele geçirilen değeri 381 bin lira olan 891 kol saatine el konularak şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.




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