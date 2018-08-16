İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Türkiye’ye kaçak sigara getirileceği istihbaratı alınması üzerine, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce koordine edilen bir araştırma başlatıldı. Yürütülen araştırmada Dubai’den Ambarlı Limanı’na gelecek olan Hong Kong bayraklı gemide bulunan konteynerler risk değerlendirmesine tabi tutuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli bulunan konteynere ait işlemler geminin gelişini müteakip izlemeye alındı. Olta değneği yüklü olduğu beyan edilen ve x-ray’e gönderilen konteynerlerde, yükle uyumlu olmayan şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince açılan konteynerde ön sıraya yüklenmiş siyah poşetli kolilerde piyasa değeri 5 milyon 198 bin lira olan 472 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince sigaralara el konuldu ve olay hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.