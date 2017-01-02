İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden Karakoç toprağa verildi

İstanbul Ortaköy’deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Koray Karakoç Ankara’nın Haymana ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Haymana ilçesindeki Merkez Camii’nde Koray Karakoç için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına babası Mehmet, kardeşleri Gökay ve Ali Karakoç, aile yakınları ile sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakoç’un naaşı toprağa verilmek üzere Haymana Asri Mezarlığı’na götürüldü.

3 kardeşten en büyüğü olan Koray Karakoç’un Almanya’da yaşadığı ve yılbaşını İstanbul’da kutlamak için izin aldığı öğrenildi.