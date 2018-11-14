İstanbul'dan Ankara'ya eroin getiren çeteye dev operasyon

Ankara'da kripto haberleşme programı ‘Wickr Me' üzerinden iletişim sağlayan uyuşturucu çetesi, İstanbul'dan getirdikleri kilolarca eroini sözde telefon dükkanında piyasaya sürme hazırlığındayken polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ankara'da kripto haberleşme programı ‘Wickr Me' üzerinden iletişim sağlayan bir uyuşturucu çetesi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik timleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda çete üyelerinin kendi arabalarıyla İstanbul'a gidip yüklü miktarda eroini Ankara'ya getirdiğini belirledi. Araştırmayı derinleştiren timler, çete üyelerinin adreslerini tek tek tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda gerekli yasal izinleri alan polis, çete üyelerine ait Altındağ ilçesinde 6 ev ve 1 iş yerine şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.D., İ.B., M.K., E.A., C.A., İ.Ü. ve M.Ç. isimli 7 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçeye eroin gömmüşler

Evlerde yapılan aramalarda iki valiz içerisinde paketlere sarılı ve bir evin bahçesine gömülmüş 6 kilo saf eroin ile eroinle karıştırmak için hazırlandığı düşünülen yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin TL'ye de el konulurken, ele geçirilen eroinin piyasa değerinin ise 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan çete üyelerinin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuları telefon bayisi adı altında açtıkları sözde iş yerinde satmaya hazırlandıkları öğrenildi. Ayrıca çete üyelerinin FETÖ terör örgütü üyelerinin kullandığı kripto haberleşme programı ByLock'un çözülmesinden sonra bir başka kripto haberleşme programı ‘Wickr Me' üzerinden irtibat sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 zanlıdan İ.B., M.K., E.A. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.