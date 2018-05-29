Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 14:06

İstanbul’un fethinin yıldönümü coşkuyla kutlandı

Pursaklar Fen Lisesi tarafından Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde İstanbul’un fethinin 565.

İstanbul’un fethinin yıldönümü coşkuyla kutlandı

29 Mayıs 2018 14:06

yıldönümü coşkuyla kutlandı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ve tiyatro gösterimi ile devam etti. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milletvekili adayları, AK Parti İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında bir hayali vardı ve onu başardı. Gençlerimizin hayali, ülküsü ve ideali olmalıdır. İnşallah sizler de çok büyük başarılara imza atacaksınız” dedi.


Gençlerin her birinin birer Fatih olduğunu ve kendilerine çok büyük değer verildiğini vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de, “Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız. 15 Temmuz’da bu millete, bu devlete ihanet edenlere karşı hep birlikte dik durduk. Bundan sonra da bu cennet vatanımızın teminatı sizler olacaksınız” diye konuştu.


Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Mille Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil de İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutlayarak davetlilere hitap etti. Şiir ve türkülerle renklenen program, mehteran takımının sunumu ve protokol üyelerinin hep birlikte “Vatanına göz dikeni ez oğlum! ve !Türkiyem” türküsünü söylemesiyle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç