İstanbul’un fethinin yıldönümü coşkuyla kutlandı

yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ve tiyatro gösterimi ile devam etti. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milletvekili adayları, AK Parti İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında bir hayali vardı ve onu başardı. Gençlerimizin hayali, ülküsü ve ideali olmalıdır. İnşallah sizler de çok büyük başarılara imza atacaksınız” dedi.

Gençlerin her birinin birer Fatih olduğunu ve kendilerine çok büyük değer verildiğini vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de, “Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız. 15 Temmuz’da bu millete, bu devlete ihanet edenlere karşı hep birlikte dik durduk. Bundan sonra da bu cennet vatanımızın teminatı sizler olacaksınız” diye konuştu.

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Mille Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil de İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutlayarak davetlilere hitap etti. Şiir ve türkülerle renklenen program, mehteran takımının sunumu ve protokol üyelerinin hep birlikte “Vatanına göz dikeni ez oğlum! ve !Türkiyem” türküsünü söylemesiyle son buldu.