İşte bir bedelli askerin ihtiyaç tutarı

Askeri malzeme satan esnaf, bedelli askerlik yapan bir askerin ortalama 400 TL ya da 500 TL civarında bir alışveriş yapması gerektiğine dikkat çekti.

Bedelli askerlik yasasının kabul edilmesinin ardından birçok kişi başvuruda bulundu. Başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşlar için ilk 3 döneme ait celp dönemleri belirlendi. Buna göre ilk 12 bin bedelli asker 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Sevk tarihinin yaklaşmasıyla birlikte askeri malzeme satışlarında da artış görüldü. Maltepe Anadolu Kapalı Çarşısında askeri malzeme satışı yapan esnaf Serpil Karataş, ’’Askerlerin alacakları malzemelere kışın ve yazın değişiyor. İlk iki devrede gidecekler biraz daha şanslılar. Daha az maliyetle gitmiş olacaklar. Kışın gidecek olanların maliyeti biraz daha yüksek olacak. Kazak, içlik, çorapları biraz daha kalın olacak. Alacakları malzemeye ve sayılara göre değişiyor. Kendilerini idare edebilecek şekilde çamaşırlarını seçiyorlar. Genelde çorap, çamaşır, boyun cüzdanı, tıraş malzemeleri, bot boyası, sabunlukları gibi malzemeleri bizden temin ediyorlar’’ ifadelerini kullandı.

’’Minimum beşer takım alanlar 100-150 TL civarı tutuyor’’

Bedelli bir askerin kıyafetleri için ortalama ne kadar bir harcama yapacağını açıklayan Karataş, ’’Minimum beşer takım alanlar 100-150 TL civarı tutuyor. Tıraş malzemelerini kendileri gün sayısı az olduğu için kendileri götürmeyi tercih ederlerse bu rakam biraz daha düşüyor. Genelde bizden tercihleri çorap, çamaşır, kazak, içlik ve tıraş malzemeleri oluyor. Kullanabilecekleri malzemeleri alıyorlar daha çok. Diğer takımları, kamuflajları, botları zaten askeriye temin ediyor. Bizden alacakları iç giyim ve dolaplarında kullanabilecekleri ürünler’’ şeklinde konuştu.

Askeri malzeme satışı yapan Fatma Aysoy isimli esnaf da, ’’Askerlerimiz ihtiyaçları için bizlere geliyorlar. Şu sıralara zaten bedelli askerler geliyorlar. Bir askere lazım olabilecek şeyler kirli temiz çamaşır torbası, filesi ve iç çamaşırları, şafak saati, tıraş takımları bu tür şeyler. Eğer özel kullanmak istediği tıraş takımları varsa kendisi götürebilir. Orada zaten askeriye de verecek bir takım şeylerini ama terden rahatsız olup daha sık kullanırım diye düşünürlerse çorabını, çamaşırını buradan götürmesi gerekiyor’’ açıklamalarında bulundu.

’’Kışın fiyat daha yükselir. 400 TL ya da 500 TL’ye kadar çıkabilir’’

Bedelli askerlerin yapacağı harcamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Aysoy, ’’100 TL’ye de çıkar. Ama 10 tane takım, 20 tane çorap istiyorum derse ona göre maliyeti 200 TL ya da 300 TL’yi de bulur. Ama bu kışın olsa kışın kazağı, çorabı, kar maskeleridir, polar derken fiyat daha yükselir. 400 TL ya da 500 TL’ye kadar çıkabilir. Bu tamamen insanların kendi tercihine bağlı bir şey. Almaları gereken en önemli şey dolap düzenleri için kirli temiz çamaşır torbaları, fileleri, çamaşırları ve çorapları .Bunun dışında askeriye zaten her şeyi veriyor’’ dedi.

Bedelli askerliğin açıklamasından sonra satışlarda bir artış meydana geldiğini kaydeden Aysoy, 21 gün de olsa insanların askerlik kültürünü alması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.