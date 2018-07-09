Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 23:03

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

09 Temmuz 2018 23:03

Kabinede yer alan isimlerden Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.


Bu kapsamda ilk Başkan Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Kabinenin yeni isimleri ise şöyle:


"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu."


Kabinede yer alan isimlerden Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç