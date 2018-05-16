Bu üçünü kesiştirecek işlerde çalışmanız lazım. Yoksa 25 yaşında ölür 75 yaşında gömülürsünüz, arada sadece bir hayatınız olur” dedi.

Uluslararası bir firmada iyi bir pozisyonda iken istifa eden ve insanlara kişisel gelişim ve girişimcilik üzerine seminerler vermeye başlayan Ziya Şakir Yılmaz, “Anladım ki maaşlı işler hep bir çift dudak arasında. Türk toplumunda birçok insan kendini tanımıyor ve girişimcilik bize öğretilmedi. Şu an ne yazık ki aman güvenli, sigortalı bir işin olsun, ay sonu gelirin olsun diyorsunuz ama dünya artık bambaşka bir yere gidiyor. Artık güvende olmak istiyorsanız risk almanız, girişimci olmanız lazım” ifadelerini kullandı.

Girişimci olmanın birinci sırrının kendini tanımaktan geçtiğini söyleyen Yılmaz, “Başarısızlığında başarının da, mutsuzluğunda mutluluğun da sırrının kendinizde olduğunu bilmeniz lazım. Girişimciliğin psikolojisini ve ruhunu bilmeniz lazım. Çünkü inişler çıkışlar var, maaşlı iş gibi ay sonu garanti değil ama bir günde bir yıllık maaşınızı kazanabilirsiniz veya bir günde 10 yıllık birikiminizi kaybedebilirsiniz. Kendinize yatırım yapacaksınız sürekli, sizden daha önceki başarılı insanların seminerlerine gideceksiniz, kitap okuyacaksınız. Hayatta kendinizi geliştirecekseniz mutlaka kişisel gelişiminize yatırım yapın” dedi.

İnsanların genelde etrafını suçladığını ve bunun daha kolayına geldiğine dikkat çeken Yılmaz, “Ekonomiyi suçluyorlar, firmasını, iş arkadaşlarını, aldığı parayı suçluyorlar. Oysa her şey sizinle alakalı. Sizinle birebir aynı koşullarda olan birisi sizden daha fazla kazanıyor, sizden daha mutluysa sorun kimde? Ne istiyoruz, yaşam amacımız ne, hayatta neleri istiyoruz, bir hedefimiz var mı önce bunu keşfedeceğiz. Neleri yapabiliriz, neleri yapmak istiyoruz ve ne yapmaya uygunuz. Bu üçünü kesiştirecek işlerde çalışmanız lazım. Yoksa 25 yaşında ölür 75 yaşında gömülürsünüz, arada sadece bir hayatınız olur” diye konuştu.