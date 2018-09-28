İşyurtlarından milli tohumla üretim seferberliği

İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren işyurdu müdürlüklerinde birçok farklı alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da ülkenin ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte üretimler yapılıp sektör analizlerine uygun olarak istihdama yönelik mesleki eğitim çalışmaları yürütülüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan açık ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde tarımsal faaliyetler yapılmakta olup bu kapsamda meyve yetiştiriciliği, dönemsel sebze yetiştiriciliği, tahıl ve baklagil yetiştiriciliği, yem bitkileri yetiştiriciliği ile süs bitkileri yetiştiriciliği alanlarında üretim yapılıyor.

Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İşyurtları Kurumu tarafından tüm işyurdu müdürlüklerine gönderilen yazı ile 2018 - 2019 yılı üretim sezonundan itibaren tarımsal üretim yapan açık ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması teşvik edildi. Bu kapsamda toplam 2890 dekarlık alanda ekim yapılacak. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunun 430 dekar alana arpa ekimi (arcanda), Adana Açık Ceza İnfaz Kurumunun 150 dekar alana buğday ekimi (Adana 99), Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunun 400 dekar alana arpa ekimi (bolayır), Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunun 600 dekar alana buğday ekimi (yüksel ve saban), Ceyhan Açık Ceza İnfaz Kurumunun 800 dekar alana buğday ekimi (Adana 99), Salihli Açık Ceza İnfaz Kurumunun 80 dekar alana arpa ekimi (Akhisar 98), Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunun 430 dekar alana arpa ekimi (tarım 92) gerçekleştirilecektir. Yapılan çalışmalar neticesinde yerli tohum kullanılarak milli tarımın geliştirilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanmaktadır.