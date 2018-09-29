İtalya Büyükelçisi'nden “direkt uçuş” teşekkürü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo'ya Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş seferleri başlatacağı müjdesini verdi. Büyükelçi, haberi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İtalya'dan Ankara'ya daha çok turist çekme yolunun direkt uçuşlardan geçtiğini söyledi.

İtalya Büyükelçisi LuigiMattiolo, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Esenboğa'dan direkt uçuş sayısının artmasına yönelik yaptıkları ısrarlı çalışmalar sonucu THY'nin Ankara'dan Roma'ya direkt uçuş başlatma kararı aldığını ve bu yönde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu kaydeden Baran, "Roma'ya direkt uçuş başlatılması Ankara'nın ticaretine olumlu katkı sağlayacak" dedi.

İki ülke arasındaki ticaretten Ankara'nın aldığı payın da yetersiz olduğuna işaret eden Baran, "İki ülke arasında uzun yıllardır süregelen dostane ilişkiler bulunuyor. Türk halkı, İtalyan halkını çok sever. Aramızdaki bu samimiyeti ticaret hacmimize yeterince yansıtamadık" ifadelerini kullandı. Baran, 20 milyar dolarlık ticaret hacminin dörtte birinin Ankara'nın ihracatı olduğunu bildirdi.

İş birliği önerisi

Memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara'nın savunma sanayi, sağlık turizmi ve otomotiv yedek parça üretimiyle öne çıktığından bahseden Baran, İtalya ile bu alanlarda da iş birliği yapılabileceğini vurguladı. Dünyanın 8'inci büyük ekonomisi olan İtalya'nın iş yapma kolaylığında 30'uncu sırada yer aldığını anlatan Baran, "Arzu ediyoruz ki iş adamlarımızı, sanayicilerimizi karşılıklı olarak bir araya getirelim ve ticaret hacmimizi daha üst seviyelere çıkaralım" açıklamasında bulundu. Baran, Büyükelçi Mattiolo'a Ankara'nın üretim üssü olan OSTİM'i birlikte ziyaret etme önerisinde bulundu.

"Ticaret ofisimiz emrinizde"

Büyükelçi Luigi Mattiolo ise konuşmasında iki ülke arasında sıkı ilişkiler bulunduğunu anlattı. Büyükelçi Mattiolo, İtalyan Büyükelçiliği ile Ankara Ticaret Odası'nın, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için küçük, orta ölçekli ve büyük firmaların katılımıyla seminerler, sempozyumlar ve atölye çalışmaları düzenleyebileceğini bildirdi. Ankara ve çevresinde 70'i aşkın üyesi bulunan İtalyan Ticaret Odası yetkililerinin de ATO Yönetimi ile bir araya gelmek istediklerini kaydeden Mattiolo, "Büyükelçiliğimizin ticaret ofisi her zaman emrinizdedir. İş birliğimizi ileri götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Hedef 30 milyar dolarlık ticaret"

İtalya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmini 2023 yılına kadar 20 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmak istediklerine dikkati çeken Mattiolo, şunları kaydetti:

"Hedef koymak önemli. Biz de hırslı bir hedef koyduk. Bunun için de katma değeri yüksek olan sektörlere yönelmemiz gerekiyor. İtalyan firmalarının Ankara'daki fuarlara katılmaları da, hedeflerimize ulaşmada önem arz ediyor."

İtalya ile Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı ortak çalışmalardan söz eden Büyükelçi Mattiolo, bu alandaki iş birliğinin hem dış ticaret hacminin artmasına katkıda bulunduğunu hem de savunma sanayi ile bağlantılı sektörlere kazanç sağladığını vurguladı.

Büyükelçi Mattiolo, Ankara'nın da özel bir konumu bulunduğunu, birçok şehre Ankara'dan ulaşım sağlanabildiğini ifade eden Mattiolo, Ankara'ya daha çok turist çekmenin yolunun direkt uçuştan geçtiğini bildirdi.

Büyükelçi'nin ziyareti sırasında İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü LuigiGentile, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İlik ve Süleyman Ekinci de hazır bulundu.